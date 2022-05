La pizza più buona di Napoli: tutto quello che c’è da sapere

Qual è la pizza più buona di Napoli? Questa volta non è come pensi, la classifica si ribalta, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Con la bella stagione la voglia di viaggiare non si fa attendere, siamo a ridosso dell’estate e le giornate oltre ad allungarsi sono diventate molto più calde. Grazie al bel tempo è più facile organizzarsi per qualche weekend prima delle tanto agognate vacanze, dopo 2 anni di pandemia, ritornare a girare in Italia e all’estero è quello che ci vuole.

Dal momento che relax e buon cibo sono le parole più in voga del momento e visto e considerato che Napoli è una delle mete più gettonate dai visitatori, vogliamo farti scoprire la classifica delle migliori pizzerie partenopee secondo Tripadvisor.

Per Tripadvisor sono queste le migliori pizzerie di Napoli

La pizza, soprattutto a Napoli, è un’istituzione. In qualsiasi stradina è possibile sentire l’odore di pizza, la città, con i suoi profumi ed i suoi sapori, incanta milioni di visitatori ogni anno. Visto che è tempo di viaggiare, soprattutto dopo il Covid-19, abbiamo pensato di indirizzarti verso la pizzeria più buona di Napoli secondo una stima di Tripadvisor.

Al primo posto troviamo Impasto 55, al secondo posto Pizzeria Laezza, al terzo posto Pizzeria Pizza Napoli. Dopo il podio troviamo, Gusto Marigliano Ristorante Pizzeria, 400 gradi Di Ciro & Salvio Rapuano, Lombardi A Santa Chiara, Pizzeria Speranzella, Pizzeria Pavia, Insolito La Pizzeria Gourmet, Ciccio Fri.

Per Tripadvisor sono queste le migliori pizzerie di Napoli e Provincia. Naturalmente ricordiamo che la città, oltre alla pizza, offre molto altro ancora. Il territorio ricco di storia e bellezze architettoniche e da anni la meta preferita dai turisti stranieri.

Da recenti indagini è stato constatato che Napoli, anche quest’anno, sarà una dei posti più visitati in assoluto. Il sole, il mare, il Vesuvio, rendo tutto molto suggestivo, ogni cosa è arte, la cultura partenopea riesce a stregare il mondo intero che vive il pernottamento in questa città come un momento unico e magico.