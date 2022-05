Intense emozioni in rete dopo gli ultimi scatti di Carolina Stramare. I fan rimangono estasiati di fronte alla visione della Miss “nella giungla”.

Dalle precedenti “love story” in total white e baby pink, Carolina Stramare torna a indossare un vecchio classico in versione rivisitata. Il risultato sarà per lei uno dei migliori di sempre. E l’eco di apprezzamenti ricevuti dai suoi 410mila follower sarà infine la prova di un veritiero esempio di “immensa” bellezza.

Da acclamata vincitrice di “Miss Italia” nel 2019 a “ragazza più bella del mondo” in quest’estate 2022, la modella di origini genovesi sembra non tradire mai le aspettative delle sue fedeli ammiratrici. Gli scenari cambiano in fretta, dunque, per l’amata ospite di “Helbiz Live” e “Lega B”, eppure le sue scelte nel settore della moda sono indiscutibilmente “in vetta alla classifiche”. Perle di bellezza condivise quotidianamente e che appaiano ben lontane dal passare inosservate.

Dopo essere tornata da Dubai e aver goduto di ultima soleggiata tappa nella Capitale, la nata sotto il segno dell’Acquario si mette nuovamente in discussione presentando stavolta il suo nuovo e “irresistibile” outfit leopardato.

“Il mio preferito” Carolina Stramare: trasparenze cucite addosso, in versione leopardata è divina – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

“Un leopardo non cambia mai” il suo modo di essere. Tanto meno “le sue macchie“. È questo il parere esposto in didascalia dalla bellissima modella dagli occhi verdi. La Stramare si lascia immortalare in un tris di scatti in cui appare circondata da un modernissimo habitat naturale.

In ogni caso la showgirl non può fare a meno di apparire, quest’oggi mercoledì 18 maggio, come “la più bella di tutte” di fronte agli occhi dei suoi numerosi fan su Instagram.

“Il mio preferito“, scriverà pertanto uno degli utenti meravigliandosi del suo lungo abito dalle maculate trasparenze.

Romantica, estroversa e completamente in sintonia con la natura. E’ questo il ritratto della “pazzesca” Carolina in mondovisione.

“Sono in tuo Tarzan“, scherzerà infine un ultimo ammiratore tra i commenti, rievocando stavolta il 37esimo classico di animazione firmato Disney.