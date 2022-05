Rita dalla Chiesa, la verità su Fabrizio Frizzi emerge solamente dopo anni: neanche la moglie Carlotta Mantovan ne aveva mai parlato

Rita dalla Chiesa, prima moglie di Fabrizio Frizzi, ha sempre dichiarato di serbare uno splendido ricordo del compianto presentatore. D’altronde, i due rimasero in ottimi rapporti anche dopo la fine del loro matrimonio, ufficializzata nel 2002.

La conduttrice, che conobbe il collega dietro le quinte di un programma televisivo, si innamorò a tal punto di lui da superare persino l’ostacolo dell’età. Rita, all’epoca, era infatti di ben dieci anni più grande di Frizzi.

Con la morte improvvisa del presentatore, avvenuta nel marzo 2018, la sua ex moglie è sprofondata in uno stato di profondo dolore. Spulciando tra i vecchi post Instagram condivisi dalla giornalista, abbiamo ritrovato un dolcissimo omaggio al collega Fabrizio. Rita, con l’occasione, aveva rivelato una verità sul suo ex marito di cui nessuno era a conoscenza.

Rita dalla Chiesa, la verità su Frizzi di cui la Mantovan non ha mai parlato: “era la sua grande passione”

Il dolore di Rita dalla Chiesa di fronte alla notizia della morte di Fabrizio Frizzi fu a dir poco devastante. La giornalista, che con il collega condivise un appassionato matrimonio, serba tuttora un meraviglioso ricordo di Frizzi, che negli anni si era rifatto una vita accanto all’ex modella Carlotta Mantovan.

Quando venne diffusa la notizia della morte del conduttore, nel marzo 2018, Rita dalla Chiesa non volle esternare pubblicamente la sofferenza che l’aveva travolta. Tuttavia, mediante un post condiviso su Instagram, la giornalista non aveva mancato di ricordare una delle più grandi passioni del suo ex marito.

“Grazie a Sebastiano Lombardi per avergli dedicato questa puntata di Ieri oggi italiani” aveva scritto la conduttrice, in riferimento al direttore di Rete 4. Con l’occasione, la giornalista aveva inoltre rivelato un lato di Frizzi di cui nessuno era conoscenza. Neanche la moglie Carlotta Mantovan aveva mai avuto modo di accennarlo.

“Lo sport era la sua grande passione” aveva spiegato Rita, che con questa pubblicazione aveva inteso omaggiare l’immenso conduttore. Nel cuore della giornalista, a quanto sembra, Frizzi non se n’era mai andato del tutto.