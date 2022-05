Rosalinda Cannavò, il pantaloncino sale fino all’inverosimile: la visuale è qualcosa di sublime – FOTO

Rosalinda Cannavò affascinante come sempre, la visione che regala ai fan stavolta accende davvero la fantasia: dettaglio intrigante

Per le sue interpretazioni in svariate fiction televisive, è molto seguita e amata dai fan, che l’hanno ulteriormente apprezzata a seguito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, lo scorso anno. Rosalinda Cannavò colpisce sempre per la sua eleganza e il suo fascino.

Gli ammiratori hanno seguito, tra l’altro, con grande partecipazione le vicende che l’hanno riguardata ai tempi del GF. Un’esperienza, quella di Rosalinda, piuttosto intensa, prima con il rapporto molto speciale stretto con Dayane Mello e poi, in seguito, l’amore sbocciato con Andrea Zenga.

Un legame nato nella casa di Cinecittà e che da allora è risultato indissolubile. Rosalinda e Andrea sono una delle coppie più amate del web e i fan non fanno mai mancare loro tutto il proprio sostegno. Una storia che rende l’attrice 29enne molto felice, come si può facilmente vedere dalla sua espressione nei post su Instagram. Affascinante e sempre più radiosa, con i suoi scatti è sempre in grado di procurare forti emozioni agli ammiratori.

Rosalinda Cannavò, diario di viaggio e quel dettaglio inguinale che non sfugge: i fan in delirio

Particolarmente riuscito è uno degli ultimi scatti, che mette in evidenza tutto il fascino di Rosalinda. Il dettaglio che accende la passione degli ammiratori è quello inguinale, con un pantaloncino a mo’ di minigonna cortissimo, che regala una visione celestiale.

L’immagine, proveniente da uno shooting intercontinentale della modella, in abiti da viaggio, scatena la fantasia e l’adorazione degli oltre 600 mila followers di Rosalinda. I like si sprecano, altrettanto per i commenti, a dir poco entusiasti, per celebrare la bellezza e l’eleganza provocante della Cannavò.

Tra i messaggi, quello particolarmente significativo di una fanpage dedicata alla storia tra lei e Andrea: “la tua arma vincente è la tua semplicità, anche in queste vesti non sei mai artefatta“. Nient’altro da aggiungere.