Un ragazzo di 25 anni, ex campione del mondo di pattinaggio, ha perso la vita nella serata di ieri in un incidente in moto mentre tornava a casa a Buso, frazione di Rovigo.

Si è schiantato alla guida della sua moto mentre rientrava a casa. Così ha perso la vita un ragazzo di 25 anni nella serata di ieri a Buso, frazione di Rovigo. Un impatto violentissimo contro una centralina della luce che non gli ha lasciato scampo.

Inutile la corsa in ospedale, dove è stato trasportato dai medici intervenuti sul posto. Poco dopo il suo arrivo nel nosocomio, il cuore del 25enne ha smesso di battere per sempre a cause dei gravissimi traumi riportati.

Rovigo, schianto in moto: morto a 25 anni ex campione del mondo di pattinaggio

Un ragazzo è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 18 maggio, a Buso, piccola frazione di Rovigo. A perdere la vita Riccardo Passarotto, ex campione di pattinaggio e preparatore atletico di soli 25 anni.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane stava rientrando nella sua abitazione, dove viveva con la fidanzata, alla guida di una moto. Per cause ancora da accertare, scrive Il Gazzettino, mentre percorreva via Nievo, Riccardo ha perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro una centralina della luce in cemento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Investito da un treno mentre cammina sui binari: morto un ragazzo di 21 anni

Subito dopo lo schianto, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico che ha prestato le prime cure al centauro e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Qui è arrivato in condizioni disperate ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Purtroppo, qualche ora dopo il drammatico epilogo: il 25enne non è sopravvissuto alle gravissime lesioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro frontale tra auto e scooter lungo la provinciale: morto un uomo

Dolore e sconforto nel rodigino, dove Riccardo era molto conosciuto per le sue imprese sportive. Vari i trofei vinti durante la sua carriera da pattinatore: nel 2015, riferisce Il Gazzettino, vinse a Taiwan il titolo di campione del mondo nel pattinaggio in linea.