Sabrina Ferilli a passeggio con qualcuno di improbabile: i fan sono rimasti senza parole – FOTO

Sabrina Ferilli si concede un pomeriggio di relax a sorpresa, l’attrice in una compagnia che lascia tutti di stucco: ecco chi è con lei

Sabrina Ferilli è senza dubbio una delle attrici italiane più amate in assoluto. La vulcanica interprete romana ha saputo farsi apprezzare, nel corso degli anni, non soltanto per il suo fascino irresistibile, ma anche per la sua simpatia e umanità.

Si tratta di un personaggio davvero adorato dai fan, che nonostante il trascorrere degli anni non perde nulla della sua bellezza, della sua classe, della sua eleganza. A 57 anni, è ancora una delle bellezze italiane più fulgide ed è seguitissima sui social. Su Instagram, conta oltre 800 mila followers, fan vecchi e nuovi si rincorrono sulla sua bacheca, dimostrando quanto Sabrina sia un’icona assoluta del cinema e del mondo dello spettacolo nostrano.

L’attrice regala spesso scatti, sul web, della sua vita quotidiana, oltre che primi piani che richiamano la sua bellezza senza tempo. Come detto, Sabrina è molto autoironica e sa quanto c’è bisogno di sorridere. Soprattutto, sa che ogni tanto c’è bisogno di tirare il fiato, tra un impegno e l’altro. E per questo si concede un pomeriggio piuttosto speciale, in compagnia di una ‘amica’ alquanto inattesa.

Sabrina Ferilli, “Io e la mia amica”: sorrisi e momenti speciali

Un’amica che, ci tiene a sottolineare nella didascalia dell’ultimo post, “è un’anatra e non un’oca“, vicino alle acque del Tevere. Sabrina decide di passare qualche momento in mezzo alla natura, lontana dal caos cittadino, per ricaricare le batterie e godersi qualche attimo di pace.

Seduta per terra, sul bordo del fiume, trova improvvisamente compagnia e la si vede, poi, simpaticamente, mandare un bacio alla sua nuova amica. Un momento che strappa un sorriso, anche ai tanti ammiratori di Sabrina, che commentano con altrettanta ironia.

“Chissà che ti racconta“, scrive una fan. E qualcuno sottolinea: “Spesso gli animali, come compagni di vita, sono meglio delle persone”.