Le ultime brucianti pose di Elisabetta Gregoraci ipnotizzano i suoi fan. “Sei la perfezione”, scriveranno gli utenti mentre la showgirl corona il suo sogno estivo.

Dopo aver indossato i panni di solare ospite d’onore a “Miss Italia America” 2022 e aver trascorso la pausa pranzo di ieri, mercoledì 18 maggio, in compagnia di una sua cara amica in un delizioso locale nel cuore del capoluogo lombardo, la meravigliosa Elisabetta Gregoraci incanta ora i suoi spettatori con una serie di scatti dal dettaglio “fenomenale“.

In attesa di rivedere prossimamente la soubrette e conduttrice, classe 1980, in un nuovo format televisivo su Mediaset, tutte le attenzioni del suo vasto pubblico sembrano essere già calorosamente puntate verso di lei. Inoltre, se facendo riferimento agli attuali rumors, l’appuntamento con “Battiti Live” pare sia stato già confermato nel corso di queste ultime ore. E pertanto, la nata sotto il segno dell’Acquario, ha desiderato tenere in serbo per la sua emozionata schiera di fan un inebriante spettacolo tipicamente estivo.

“Sotto il tuo incantesimo” Elisabetta Gregoraci si scopre: il dettaglio bollente è ipnotico – FOTO

“I’m under your spell“, ovvero: “sono sotto il tuo incantesimo“, ammetterà con stupore uno dei 1,9 milioni di follower della showgirl di origini mediterranee osservando la triade di pose pubblicate su Instagram in questa mattina di metà maggio.

“Sei l’esempio piu bello e assoluto di stile e icona di eleganza“, scriverà ancora un’ulteriore ammiratrice della Ely nazionale.

La showgirl ha indossato un outfit dalle ipnotiche caratteristiche. E sulla scia di alcune tendenza sfoggiate ultimamente durante l’ultima sfilata su territorio pugliese di “Gucci Cosmogonie”. L’ex modella riprendere, dunque, preziosi glitter argentati con il suo mini top che non è riuscito a passare inosservato. Elisabetta sceglie difatti per l’occasione di vestire la nuova collezione primavera-estate firmata da Balmain.

“Sei unica“, concluderà in tal modo un ultimo fan, generando un prorompente plauso verso il restante dell’abbinamento estivo.

Il nuovo colore tendenza è quest’oggi, per la bellissima Elisabetta, il verde pastello. Accompagnato in questo caso da una texture naturale e vagamente esotica. Che sia l’indizio perfetto per dichiarare la sua futura partenza verso una località lontana? Al momento “tutto è possibile“.