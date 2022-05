The Jackal, Claudia Napolitano una splendida visione: le sue FOTO da infarto

The Jackal, Claudia Napolitano incanta i social con quattro scatti stupendi: tre versioni di sé che lasciano senza fiato. È meravigliosa

Sono esplosi agli inizi degli anni Duemila come un vero fenomeno web ed in un attimo si sono fatti amare per la loro ironia pungente e spregiudicata ironia. Oggi basta dire il loro nome d’arte per suscitare sempre grande entusiasmo nel pubblico che li ama tantissimo. Sono i The Jackal, il gruppo comico napoletano che dal web ha conquistato nuovi “mondi”.

Solo ultimamente abbiamo apprezzato il loro modo di fare, con ironia e leggerezza, nel commento della Finale di Coppia Italia, protagonisti di Casa eBay in uno spazio all’interno dello Stadio Olimpico. Ed ancora: il gruppo è arrivato anche all’Eurovision. Su RaiPlay sono stati loro, infatti, a commentare l’evento musicale europeo più atteso con “Eurovision Song Contest a casa The Jackal – La reaction”.

Ognuno di loro, poi, segue anche progetti soliti, in primis Ciro Priello che dopo la vittoria di “Lol” è arrivato insieme al collega e amico Fabio Balsamo alla conduzione “Name That Tune” su Tv8. Claudia Napolitano non è da meno e su Instagram è una vera star.

The Jackal, Claudia Napolitano in triplice versione: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmine Ice Photography (@icecarmine)

Sui social Claudia Napolitano dei The Jackal è molto seguita. 152 mila i follower che ogni giorno la seguono con costanza dimostrandole sempre tanto affetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eva Henger, tutto il repertorio in primo piano: minigonna e scollatura, FOTO spaziale

È quello che è successo nel corso delle ultime foto pubblicate nelle sue Instagram Stories. Una serie di scatti realizzati in studio da Carmine Ice che sono davvero un capolavoro.

Claudia si mostra in quattro scatti e diverse versioni di sé: un po’ aggressive con giubbino di pelle che copre corpo e parte del viso lasciando scoperti i suoi fantastici occhi, una decisamente più sexy nella quale la bella giovane lascia intravedere la sua parte più bollente, coprendosi ancora una volta solo con una giacca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> ‘Avvistamento’ pericoloso: Chiara Ferragni, l’accappatoio si apre – FOTO

Decisamente più glamour sono, invece, gli scatti tre e quattro che la riprendono nella bellezza del suo viso e nell’intensità di uno sguardo che fulmina al primo colpo. È una splendida visione e per lei arrivano solo complimenti veri: Claudia è un vero spettacolo.