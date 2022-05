Uomini e Donne, in puntata arriva una segnalazione pesantissima sul cavaliere Gianluca: contro di lui si è sollevato l’intero studio

Non è partita con il piede giusto l’avventura di Gianluca Scuotto a “Uomini e Donne”. Il cavaliere, entrato a far parte della trasmissione da poche settimane, si è distinto per l’atteggiamento libertino e, a detta degli opinionisti, a tratti persino frivolo e superficiale.

Durante le precedenti puntate, il compagno di parterre Biagio Di Maro aveva esposto pubblicamente le voci sul conto di Gianluca di cui era venuto a conoscenza. Il nuovo arrivato sarebbe incline a frequentazioni occasionali ed estranee a qualunque tipo di impegno.

Una tesi che Gianluca ha sempre rinnegato, ribadendo a Biagio e al pubblico di “Uomini e Donne” di avere intenzioni serie nei confronti delle dame del parterre. Durante l’appuntamento di oggi, tuttavia, su di lui si è aperta l’ennesima crepa.

Maria De Filippi, sorprendendo tutti, ha preannunciato una segnalazione a dir poco scottante sul campano. La donna collegata tramite telefono con lo studio, di nome Elena, ha fatto delle rivelazioni letteralmente sconcertanti sul cavaliere. Per il pubblico, le parole della telespettatrice non potevano che corrispondere alla verità.

Uomini e Donne, su Gianluca la segnalazione è pesantissima: “è una sedicenne ed è figlia di…”

Gianluca Scuotto, sedutosi al centro studio, ha affrontato con Maria De Filippi una questione parecchio scomoda. Elena, una telespettatrice collegatasi tramite telefono con la trasmissione, ha spiegato di aver visto il cavaliere in atteggiamenti intimi con una donna molto più giovane.

“Non superava i 40 anni” – ha spiegato Elena, mentre Gianluca ascoltava la segnalazione con sguardo basito – “erano in un ristorante e si baciavano in modo eccessivo“.

La telespettatrice, per dar credito alle proprie parole, ha raccontato l’episodio con dovizia di particolari, soffermandosi sui gesti compiuti dal cavaliere e sulle persone che si trovavano al tavolo con lui. A detta di Elena, Gianluca era in compagnia della suddetta donna e di una coppia di amici.

Il campano, dal canto suo, si è affrettato a smentire quanto riportato dalla telespettatrice. Pur avendo confermato di essersi recato presso quel ristorante e di aver compiuto le azioni descritte da Elena, Gianluca ha categoricamente negato di aver trascorso la serata in dolce compagnia.

“Ero con mia cognata, la figlia di mia cognata e mio cugino” continuava ad asserire il cavaliere, nonostante Maria De Filippi sembrasse poco incline a credere alle sue parole. Scuotto, in particolare, rimarcava il fatto che la telespettatrice si fosse confusa, e che la giovane che aveva visto in sua compagnia fosse semplicemente sua nipote.

“Ha sedici anni ed è la figlia di mia cognata” – ribadiva Gianluca, nonostante Elena continuasse a sostenere l’esatto contrario – “la donna che ho visto io era molto più grande“. Di fronte a queste due differenti versioni dei fatti, alla conduttrice non è rimasto altro da fare che arrendersi.

“Ognuno si farà le sue valutazioni” ha chiosato la presentatrice, pur palesando di non credere minimamente alla veridicità del cavaliere. L’intero studio, d’altronde, è parso interamente dalla parte di Maria.