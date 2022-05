Arisa si lascia andare e fa una rivelazione ai fan che stentano a crederci: ecco cosa combina la cantante di notte e con chi

La sua voce è inconfondibile e i fan non possono fare a meno di emozionarsi quando la ascoltano. Le sue canzoni arrivano dritte al cuore e il suo talento supera ogni limite.

Arisa è un’artista a trecentosessanta gradi che con la sua bravura e il suo modo di fare ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di persone che la seguono e supportano in ogni situazione. Un vulcano di idee, solare e intraprendente, è sempre pronta a mettersi in gioco.

Arisa, la rivelazione inaspettata ai fan – VIDEO

Arisa non molla mai e la sua vita è così movimentata che non riesce a trovare neanche un momento da dedicare a se stessa. Così lo fa di notte e sui social ha condiviso un video dove si mostra intenta a farsi una messa in piega dal suo parrucchiere di fiducia.

“Le ore piccole mie e di Paolo di Pofi ne vogliamo parlare? Ne parleremo un giorno” Ha affermato nel filmato, mettendo in primo piano lei e il professionista.

Poi aggiunge: “Sono bellissimi i capelli che mi fai Pa, solo tu…mamma mia”. E non è un’impresa semplice, visto che la cantante soffrirebbe di un disturbo ossessivo compulsivo provocato dallo stress e che spinge a strapparsi i capelli, in gergo tricotillomania.

Lo avrebbe dichiarato la diretta interessata più volte quando qualcuno le ha chiesto perché è solita portare i capelli corti.

A quanto pare, però, la cantante ha risolto ed ha trovato la soluzione con un esperto del settore. Oggi, infatti, porta i capelli lunghi che la rendono ancora più affascinante e seducente. All’età di trentanove anni sembra proprio aver trovato la sua strada ed ora è pronta a seguire l’obiettivo. Via ai prossimi progetti.