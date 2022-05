La tragedia è accaduta in India: i tre pachidermi sono stati travolti lungo la linea ferroviaria di Bansapani.

Tragedia in India, dove tre elefanti sono morti investiti da un convoglio in viaggio per lo nello stato orientale dell’Odisha. Il mezzo incidentato è un treno merci in direzione di Mangaluru da Chennai. I tre pachidermi sono stati travolti da un mezzo carico di grano lungo la tratta dei binari solitamente adibita al servizio di trasporto pubblico del Paese, linea accomodata anche al trasporto di merci nelle ultime settimane.

Tre elefanti investiti da un treno merci: tra questi una femmina incinta

Tre elefanti sono stati uccisi da un treno merci in India. Stando a quanto riportano i media locali, il dramma è avvenuto alle prime ore dell’alba, all’altezza di tre pachidermi sono stati travolti vicino nello stato federato di Odisha, nell’India orientale. I tre pachidermi uccisi dal convoglio sono un esemplare adulto insieme a due cuccioli. Stando a quanto riporta The Print gli animali non sono morti sul colpo, ma per mancanza di cure. Nonostante il pronto intervento dei veterinari, i tre pachidermi incidentati sono stati immediatamente circondati dal branco, che si è dimostrato spiccatamente aggressivo di fronte alla presenza dell’essere umano, non consentendo alcun tipo di avvicinamento. I tre elefanti sono così morti per assenza di cure dopo lunghe ore di agonia.

Non siamo di fronte a un incidente isolato: in India si contano numerosi pachidermi morti tragicamente in circostanze simili. Stando alle stime ufficiali, nell’ultimo decennio sono stati contati almeno 36 elefanti morti investiti da treni merci o convogli adibiti al trasporto pubblico dei passeggeri. In generale, la maggior parte degli animali in India muore per tragedie correlate al traffico ferroviario e all’elettricità. L’ultimo incidente risale a dicembre dello scorso anno con la morte di una coppia di pachidermi, travolti da un treno ad alta velocità sulla medesima linea ferroviaria. Due anni fa, invece, sono stati stimati 186 esemplari sono morti a seguito di incidenti su ferrovie.