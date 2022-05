“Più bella cosa non c’è”, Ambra Lombardo in costume accende l’estate: bikini pazzesco – FOTO

Ambra Lombardo sfodera tutto il suo fascino incontenibile con scatti e video in costume su Instagram, curve che alzano la temperatura

Da anni, la bellezza di Ambra Lombardo non passa inosservata. La modella e showgirl siciliana oltretutto ha un fascino del tutto unico nel suo genere, che la rende inimitabile.

Diversamente da altre personalità del mondo dello spettacolo, infatti, la splendida Ambra coltiva anche interessi molto profondi e ha un carattere estremamente riflessivo. Infatti, ha studiato per diventare un’insegnante ed è oggi una professoressa di liceo. Una prof., manco a dirlo, molto amata dagli allievi e che tutti avrebbero voluto ai propri tempi a scuola.

36 anni, la avvenente siciliana è molto seguita, come noto, sui social network, con oltre 230 mila followers su Instagram. I suoi scatti recano sempre un fascino che è rimasto immutato e clamoroso nel tempo, fin da quando, da giovanissima, sfiorò la corona di Miss Italia. Era il 2004 e Ambra arrivò seconda, nell’edizione di quell’anno, alle spalle di Cristina Chiabotto. Ma ciò non le ha impedito di raggiungere ugualmente fama e grande visibilità.

Ambra Lombardo, fisico divino che fa impazzire i fan su Instagram: delirio totale

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Arisa si lascia andare: dolcezze con il suo amore. Bacio passionale, fan senza fiato

Parlavamo dei suoi scatti sul web, semplicemente clamorosi e irresistibili. E anche questa volta, la splendida Ambra non si smentisce, regalandoci una anticipazione di estate che toglie il fiato. Lo shooting fotografico in costume è a dir poco memorabile, mostrandoci immagini da capogiro.

La silhouette in costume di Ambra, manco a dirlo, è sensuale come non mai. Curve sinuose e avvolgenti che attirano l’attenzione degli ammiratori e scatenano i loro messaggi di adorazione, oltre che la consueta valanga di like.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Eros Ramazzotti, altro che Michelle Hunziker: c’è un’altra donna nella sua vita – FOTO

Nessuno può esimersi dal riempire di complimenti una delle bellezze più fulgide del web. Ambra, con il suo sguardo che non ammette repliche, ci conquista ogni volta di più. Spettacolo a scena aperta che si conferma e che promette una estate da ricordare.

INTERVISTA A RICCARDO FOGLI, IL VIDEO