Caro Bolletta, si può fare a meno di questi elettrodomestici: “Si devono spegnere subito”

Caro Bolletta, ci sono alcuni elettrodomestici che gonfiano notevolmente i costi per gli italiani: “Da spegnere subito!”

Non è un momento semplice per gli italiani (e non solo): l’inflazione è alle stelle e i prezzi di quasi tutti i prodotti stanno salendo vertiginosamente. Anche i generi alimentari stanno aumentando di giorno in giorno: fare la spesa è diventata un’attività estremamente complicata. Come se non bastasse, in questi primi mesi del 2022 le bollette hanno messo in ginocchio la popolazione.

L’energia e il gas hanno raggiunto prezzi inimmaginabili: qualsiasi sia il fornitore, i cittadini hanno dovuto pagare bollette incredibili. Per quanto concerne luce e corrente, ci sono alcuni elettrodomestici che gonfiano notevolmente i costi: secondo il parere di molti, vanno assolutamente spenti.

Caro bollette, si deve fare a meno di questi elettrodomestici: da spegnere subito

Il periodo buio per gli italiani potrebbe non essere ancora finito: le prossime bollette si preannunciano ancora più care e questa situazione potrebbe proseguire – secondo le stime- anche nel 2023. I cittadini, per sgonfiare i prezzi, devono iniziare ad avere comportamenti migliori, evitando così pesanti batoste. Sono ben tre gli elettrodomestici che gonfiano in maniera importante le bollette.

La friggitrice è un elettrodomestico non necessario, ma utilizzato tantissimo dai cittadini italiani. Il suo impatto in bolletta non è trascurabile, anzi: per questo motivo, in questo particolare periodo potrebbe essere importante considerare altri metodi di cottura. Anche l’asciugatrice è un elettrodomestico che consuma tantissimo: in questo particolare periodo dell’anno, è meglio evitare il suo impatto energetico e far asciugare i panni con l’ausilio del vento caldo e del sole. Da non sottovalutare, infine, il consumo del ferro da stiro: anche in questo caso l’impatto in bolletta è notevole. Importanti alcuni accorgimenti: evitate di stirare capi d’abbigliamento che non ne hanno bisogno e utilizzatelo solo quando è veramente necessario.