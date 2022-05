Charlene di Monaco sta vivendo uno dei periodi più bui della sua esistenza. Tra la malattia misteriosa, con cui fa i conti dal 2021, e la presunta crisi con Alberto, spunta un retroscena senza precedenti su questo periodo difficile.

Tristezza, difficoltà e preoccupazione. Nell’ultimo anno la vita di Charlene di Monaco ha preso un corso inaspettato, portandola a uno dei capitoli più bui. Colpita di una misteriosa malattia, è stata per diverso tempo lontano da Principato, trascorrendo molti mesi prima in Sud Africa e poi in una clinica Svizzera.

Rincasata ha finalmente potuto riabbracciare i suoi gemellini Gabrielle e Jacques, facendo sperare in un nuovo corso della sua esistenza: ma le cose non stanno procedendo in questo senso, portandola a dover fare i conti con i problemi coniugali con il marito Alberto.

Stando alle ultime notizie, la Principessa sarebbe sempre più esclusa dalla vita di Palazzo, da cui si sarebbe allontanata tanto da essersi spostata in una residenza in Costa Azzurra. Trasferitasi per ragioni di privacy, Albero avrebbe preso un drastico provvedimento nei suoi confronti togliendole l’auto, nella preoccupazione del suo stato fisico ed emotivo.

Nelle sue ultime apparizioni pubbliche, dopo mesi in cui è stata lontana dai riflettori, sul suo volto si è letta tutta la sofferenza che ha vissuto in questi mesi. E mentre impazza il gossip sulla separazione della coppia reale, il cui rapporto è stato miniato nel tempo tra silenzi e presunti tradimenti, emerge un retroscena spiazzante dal passato dell’ex nuotatrice.

Charlene di Monaco: tra ultime notizie e rivelazione clamorose dal passato

Mentre ormai Charlene e Alberto di Monaco sono ai ferri corti, spunta un’indiscrezione clamorosa sul passato dalla Wittstock.

Si tratta di un retroscena sul periodo iniziale della sua malattia che l’ha colpita mentre si trovava in Sud Africa. Secondo la rivisita sudafricana Yuo, la Principessa sarebbe stata colpita da un terribile attacco epilettico. Poi l’ansia generale per il suo stato e le continue fughe di notizie avrebbero inasprito la situazione, portando ad allungare i tempi del suo recupero. Tutt’ora, anche se dimessa da ormai un paio di mesi, non sembra essere tornata quella di prima.

Intanto è emersa un’altra rivelazione scottante a conferma di come le cose con Alberto sarebbe incrinate: il reale monegasco pagherebbe la Principessa 12 milioni di euro annuali in cambio della sua presenza agli eventi ufficiali.

Ne mentre in questi giorni il figlio di Grace Kelly e Ranieri ha portato i loro figli, 7 anni, a Dineyland Paris senza coinvolgerla in questa gita fuori porta. Rimasta a riposarsi, Charlene si starebbe preparando per prendere parte al “Festival di Cannes”, iniziato il 17 maggio.

In questo clima di tensione, i due si sono mostrati sì insieme in pubblico, ma le immagini hanno parlato più delle parole facendo percepire molta tensione. Intanto Alberto si è spostato a Londra per assistere, tutto solo, a una partita di Premier League.