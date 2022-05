Eurospin, la sconvolgente novità ha lasciato migliaia di clienti senza parole: una volta appresa non potrete più farne a meno

Ogni settimana, l’affermata catena Eurospin non manca di proporre ai propri clienti delle super offerte in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Lanciato nel 1993 su iniziativa di quattro famiglie di imprenditori, il noto marchio, in quasi trent’anni di attività, è divenuto tra i più apprezzati dai clienti italiani.

Eurospin, grazie al progressivo accrescimento del proprio bacino d’utenza, ha così assunto oltre 15.000 dipendenti, assicurandosi un fatturato pari a 7 miliardi di euro annui (questa la cifra nel 2019).

Ad attrarre continuamente nuovi acquirenti non è soltanto la popolarità del marchio, ma anche le super offerte e gli sconti che, di settimana in settimana, vengono applicati agli articoli in vendita. Proprio di recente, tra l’altro, l’azienda attiva nella GDO avrebbe annunciato una novità davvero clamorosa. Migliaia di clienti sono già in visibilio.

Eurospin, la sconvolgente novità ha lasciato tutti senza parole: non potrete farne a meno

Una novità a dir poco imperdibile, quella che la nota azienda ha preannunciato per la settimana che verrà. Ciclicamente, il marchio discount Eurospin modifica le offerte e le promozioni applicate ai vari articoli in commercio, in maniera tale da soddisfare le richieste di quanti più acquirenti possibili.

Per il periodo che andrà dal 23 maggio al 5 giugno, in particolare, la catena ha pensato bene di mettere in vendita un gran quantità di prodotti a prezzi stracciati. Si tratta, nel caso specifico, di articoli richiestissimi proprio in virtù della bella stagione, come per la confezione di coni gelato alla panna disponibile ad un prezzo di soli 3,49€.

Ad aver ulteriormente entusiasmato gli acquirenti, tuttavia, è una super promozione che sarà attiva già a partire dalla prossima settimana. “Più grande è il formato, più risparmi” è quanto annuncia il volantino di Eurospin, che con questa iniziativa sembra avere tutta l’intenzione di agevolare la spesa quotidiana dei clienti.

Più sarà grande la confezione di articoli che si andrà ad acquistare, più il prezzo risulterà ribassato. Una novità a dir poco clamorosa per gli affezionatissimi al noto marchio, che non hanno tardato a manifestare la loro gioia attraverso le pagine social di Eurospin.

