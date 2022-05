Ferragnez, per la piccola Vittoria un incontro super prestigioso: le FOTO

Ferragnez, giornata super in famiglia ed in particolare per la piccola Vittoria. Ecco chi ha conosciuto ieri: invidia a mille dei fan

Chiara Ferragni e Fedez si dividono tra famiglia e lavoro. L’influencer è impegnata in una nuova campagna, mentre il rapper è tornato ad allenarsi a due mesi dall’operazione per via del tumore ed è tornato anche sul palco, ospite del suo amico Tananai.

Come lui ha scritto i medici avevano consigliato di aspettare fino a sei mesi, ma l’amore delle persone care e la voglia di tornare alla normalità è così tanta che la sua ripresa è stata molto più veloce del previsto. In questi giorni l’abbiamo visto, infatti, a lavoro su un set del quale però non ha spoilerato nulla.

E poi ci sono i suoi bambini. Dopo aver accompagnano Leone a scuola, ieri Fedez ha portato la piccola di casa, Vittoria ad un incontro molto ma molto speciale e come sempre tutto è documentato su Instagram.

Ferragnez, il giorno di Vittoria: incontro super

Giornata molto importante ieri per i Ferragnez ed in particolare per la piccola Vittoria. A poco più di un anno ha incontrato una delle icone della classe, del glamour e dell’italianità nel mondo. Una grande stilista che per lei è diventata già una zia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE–> Martina Colombari: lo strafalcione sui social che fa sorridere i fan: “Forse c’è da correggere qualcosa”

Si tratta di Donatella Versace alla quale Fedez e Chiara Ferragni sono molto legati. Proprio la Versace ha vestito il rapper in tantissime occasioni. Una delle ultime il Festival di Sanremo dello scorso anno per il quale ha realizzato lo stesso outfit per papà e Leone nella primissima serata.

E così ieri è stato il turno della più piccola di casa che elegantissima è arrivata nello studio della stilista. Capelli raccolti in due simpatici codini, gonna nera a pieghe e magliettina lilla. La piccola di casa Ferragnez si è fatta subito sentire.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE–> “Sempre più provocante” Anna Tatangelo bomba d’eros: il vestitino non contiene niente, davanzale esplosivo tutto in mostra – FOTO

Ha rifiutato i bracciali che la “zia Donatella” le ha concesso di tenere e li ha buttati a terra. Fedez ha documentato tutto sui social specificando come la Vitto si faccia sempre riconoscere. Foto di rito e tante risate con la stilista che ha commentato: “Vittoria è di una dolcezza infinita! È stato divertentissimo conoscerla!”.