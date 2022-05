Gratta e Vinci 2022: novità sbalorditive per essere inondati di denaro

Gratta e Vinci porta novità sbalorditive per questo 2022. Salgano a quota dieci le new entry, amplificando le possibilità di incrementare l’abbondanza.

Un sogno che diventa realtà. Per sfidare la fortuna e concretizzare il desiderio di aumentare i soldi sul proprio conto, i Gratta e Vinci sono molto utilizzati.

Precisando come si necessario prenderla con leggerezza, in quanto è e rimane una gioco, i casi di vittorie tramite il Gratta e Vinci fanno sempre batterei cuori, facendo sperare che un giorno questo accada a se stessi.

Se si vuole tentare questa strada per questo 2022 arriva 10 novità. Queste possono rappresentare una carta per aumentare la propria abbondanza, evitando in ogni modo tuttavia di finire nella trappola della ludopatia, patologia legata alla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Gratta e vinci 2022, novità clamorose: 10 nuovi ingressi

Sono 10 le new entry in casa Gratta e Vinci per il 2022. Opzioni su cui puntare se si vuole tentare la sorte: per esempio con Frutti ricchi, al costo di 2 euro se si sceglie il biglietto baciato dalla dea bendata si posso incassare sino a 100.000 euro. Per ottenere questo risultato è necessario beccare quello giusto, ogni 9.840.000.

Altre opzioni sono la Sfinge d’Oro, dal montepremi di 2 milioni e Le ricchezze di Eldorado, a 3 euro. Quest’ultimo prevede somme pari a 200 mila euro. A 5 euro è offerto lo Speed Cash: ogni 7 biglietti si ha la probabilità di vincere un premio superiore al suo costo e la somma massima è di 500 mila euro.

Esistono poi anche proposte online, giocabili tramite pc o smartphone per un ammontare di sei novità. Las Vegas Night, con cui si possono vincere fino a 20 mila euro, Las Vegas, 10 mila euro, Carnival Party e Portafortuna 5€ Linea PLUS, 500 euro, sono le new entry.

A queste si aggiungono anche Night Deluxe, Viaggio fortunato e Winning Stars. Si amplificano così le possibilità di gioco, per conseguire il desiderio di far lievitare il proprio portafoglio, vedendo trasformare la propria vita, grazie a un solo biglietto.