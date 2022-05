L’Isola dei famosi, Ilary Blasi nel mirino: il giudizio di una nota collega

Ilary Blasi continua a far parlare di lei, dopo la caduta avvenuta in diretta nello studio dell’Isola dei famosi: il web non si ferma

Nell’ultima puntata di “L’isola dei famosi” è successo di tutto, ma la scena che ancora sta girando sui social è la caduta di Ilary Blasi dallo sgabello. La conduttrice non è più capace di fare le ore piccole o la stanchezza inizia a farsi sentire?

Inizialmente la Blasi ha fatto preoccupare i presenti in studio, poi però tutti sono scoppiati a ridere, anche la diretta interessata. Non sono mancati meme e tweet che a distanza di giorni continuano a girare in internet e sembrano proprio non voler lasciare in pace la conduttrice.

Ilary Blasi, il parere della collega è virale

Anche i suoi colleghi o altre persone del mondo dello spettacolo e della televisione non hanno potuto fare a meno di ridere per la caduta, in particolare un’altra conduttrice ha pubblicato un tweet ed ha scritto: “Io continuo a ridere”.

Stiamo parlando di Rita Della Chiesa, la giornalista adora la Blasi e la condivisione del video è stata totalmente ironica.

Gli autori del programma hanno pubblicato il filmato facendo riferimento ad una scena passata dove Ilary Blasi prendeva in giro l’inviato Alvin. Così sotto al post c’è scritto: “Qui c’è lo zampino di Alvin”.

Con la moglie di Francesco Totti “L’Isola dei famosi” prende un’altra piega e quest’anno l’edizione sta andando a gonfie vele. Il numero di ascolti e share sale giorno dopo giorno, tanto che la produzione ha deciso di posticipare la finale alla fine di giugno.

E’ un vero e proprio successo per Ilary Blasi che la scorsa edizione era stata giudicata negativamente dai telespettatori e Mediaset era in dubbio se riconfermarla o meno. Una seconda possibilità va data e a quanto pare la presentatrice la sta sfruttando nel migliore dei modi.