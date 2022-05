Il Volo, per Piero Barone arriva la proposta mai avanzata prima: incredibile

Il Volo, Piero Barone è amatissimo e super acclamato dal pubblico. Per lui dai social la richiesta che nessuno aveva mai fatto prima

Il Covid ha cercato di fermare i ragazzi de Il Volo ma non c’è riuscito. Alla vigilia della loro partecipazione all’Eurovision Song Contest in veste di ospiti, il trio ha ricevuto la brutta notizia della positività di Gianluca Ginoble e così a Torino, sul palco, sono arrivati solo Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Gianluca però non li ha lasciati soli e ha partecipato ugualmente all’esibizione in collegamento da casa. Anche in questo caso i tre tenori si sono dimostrati una vera forza della natura e si sono superati offrendo comunque uno spettacolo meraviglioso.

Anche se qualcuno li definisce troppo classici e “antichi” per il periodo e per l’età che hanno, il pubblico li ama alla follia e non vede l’ora di vederli dal vivo per i concerti che sono in programma per questa estate.

Gianluca ed Ignazio sono fidanzati, mentre Piero è ancora single. Proprio per lui è arrivata una proposta super.

Il Volo, per Piero Barone le parole più belle: la FOTO

Tutti e tre i ragazzi de Il Volo sono amatissimi, ovunque. Hanno fan da tutte le parti del mondo che li adorano e dedicano loro ogni tipo di complimento. Basta guardare i commenti sotto le loro foto nel profilo ufficiale del gruppo ma anche quelle dei singoli ragazzi per leggere delle vere e proprie dichiarazioni.

E proprio per Piero Barone è arrivato qualcosa di incredibile. Una proposta che forse nessuno aveva mai avanzato prima. È bastata una sua foto che lo immortala in un momento molto felice, in cui il giovane sorride in un primo piano meraviglioso, per far scattare il commento più eclatante.

È una fan non italiana che si dichiara al tenore e gli dice: “Ti amo Pierooooo 😍 sei tu il motivo per me d’esistere!!! Se mi sposi ti supporto. ❤️”.

Insomma una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti ed una richiesta di matrimonio diretta che ha attirato tutti gli occhi del web. Piero non risponde ma di sicuro avrà letto un messaggio così amorevole e chiaro nelle intenzioni.

