“Se vai così vinci a tavolino”, Justine Mattera senza reggiseno e slip invisibile: tachicardia e palpitazioni – FOTO

Justine Mattera infiamma i social network con un primo piano da battiti accelerati a tutte le ore della giornata: pronta al salto di qualità!

La web influencer ed ex stella del cinema, Justine Mattera ha fatto venire i brividi lungo la schiena a tutti i fan e appassionati di gossip e bellezza.

La showgirl di origini americane che vive e lavora in Italia dal lontano 1994 occupa una posizione importante nel cuore dei fan.

Per lei il tempo sembra non sia quasi mai trascorso, complice la sua intramontabile bellezza che non lascia spazio ad interpretazioni. Con l’alta stagione alle porte, Justine è in procinto di adoperare quel fatidico salto di qualità tra le brillanti capacità fisiche.

“Pronta ad indossare caschetto e occhialini” per il Triathlon del weekend dove la cantante statunitense si esibirà contando sulle sue sole doti da sportiva professionista e l’inseparabile bike che spesso l’accompagna nello svolgimento delle attività di montagna tra cui il “trekking”

Justine Mattera, intimità da fuochi d’artificio: lo zoom è inevitabile. Uno spettacolo senza precedenti

