Letizia di Spagna, l’incubo si ripete: cosa sta succedendo, retroscena sorprendente

Letizia di Spagna torna a stupire con una scelta clamorosa. Questa volta si è superata, osando come mai prima poi accade l’inaspettato e si ripete una situazione da incubo. Cosa sta succedendo.

Riflettori di nuovo puntati su Letizia di Spagna. La Regina Consorte, nelle ultime settimane continua a essere nel mirino per le sue scelte in fatto di stile. Dal caso Mango, in cui per casualità durante un evento ha sfoggiato lo stesso abito firmato dalla catena low cost indossato anche da una partecipante, ai capi con cui ha scoperto i suoi muscoli inaspettati, torna a stupire.

Prossima ai 50 anni, la moglie del Re Felipe è impeccabile in ogni occasione, persino con i capelli grigi naturali: negli ultimi tempi la reale spagnola ha preso l’abitudine di non tingersi più la chioma, lanciando un vero e proprio trend tanto che in tutto il mondo molte hanno detto addio alla tintura sulla sua scia.

Ma la Ortiz è un’ispirazione anche in fatto di stile. I suoi look sono copiati da molte, incantante dal suo gusto elegante, ma comunque contemporaneo. Questa volta a lasciare senza fiato una scelta sbalorditiva con cui ha osato come non mai. Una decisione azzeccata, minata da una casualità che porta la reale a rivivere un incubo.

Letizia di Spagna succede di nuovo: incubo senza fine

Dopo aver ipnotizzato con un abito scenico indossato nell’ambito di una cena di gala, Letizia di Spagna stupisce ancora. Questa volta ha lasciato basiti nell’ambito di un convegno organizzato dalla Fondazione Women for Africa, a seguito del quale, il prossimo 3 giugno, farà tappa a Mauritania.

Per l’evento ha osato puntando su un capo bianco, senza temere questa tonalità così delicata. Firmato dallo stilista Pedro del Hierro, è un modello super femminile, dalla gonna importante, stretto in vita. Senza maniche di nuovo ha scoperto i suoi muscoli definiti.

Non si tratta di una creazione nuova, ma risalante al 2019: già indossata in passato, in questo 2022 l’ha sfoggiata ancora meglio, dimostrando come per lei il tempo sembra essersi fermato.

Anche in questo caso tuttavia si verifica un incubo già vissuto, ripresentandosi l’effetto doppione in quanto anche la modella spagnola, Eugenia Silvia si è mostrata in passato con lo stesso modello.

Nonostante siano una la copia dell’altra, alla stregua della top model, l’ex giornalista è divina. Stilosa come non mai, ha lasciato il segno per l’ennesima volta, confermandosi una Regina di stile.