Monica Bellucci, il nuovo look spiazza tutti: bellezza infinita e senza tempo – FOTO

Monica Bellucci sfoggia un look a sorpresa, che non cambia la sostanza: il fascino dell’attrice è come sempre senza paragoni

Se si chiede, al di fuori dell’Italia, di nominare una attrice italiana simbolo di classe, eleganza e bellezza, non c’è da stupirsi se molti risponderanno Monica Bellucci. La diva del cinema nostrano è diventata una autentica leggenda, icona di sensualità come poche, con un fascino che lascia senza fiato ancora oggi.

A 57 anni, Monica non ha perso assolutamente nulla della bellezza che l’ha sempre contraddistinta. Ma oltre questo c’è molto di più e non è un caso se da qualche anno sia entrata a far parte della Academy come membro votante. Un riconoscimento che chiarisce la sua importanza nel mondo cinematografico e che l’ha consacrata definitivamente come una delle interpreti più grandi di sempre.

Generazioni d’italiani l’hanno sognata e continuano a sognarla, fan vecchi e nuovi continuano a seguirla con grande affetto, anche sui social. Dove è più che mai una icona internazionale, con oltre 4 milioni e 700 mila followers su Instagram. Ai suoi fan, Monica si svela questa volta in una veste totalmente inedita, che lascia tutti senza fiato, più che mai.

Monica Bellucci, mai vista così: un tuffo nel passato per una doppia bellezza intramontabile

Il cambio di look, con la folta capigliatura bionda a prendere il posto di quella abituale bruna, è una sorpresa per tutti. Ma è impossibile resistere, ugualmente, al fascino prorompente di Monica. Che interpretando la storica Anita Ekberg riesce a incarnare due miti in uno.

Lo scatto è infatti tratto dal film ‘The girl in the fountain‘, ripercorrendo, per l’appunto, ‘La Dolce Vita’ di Fellini, in cui il ruolo da protagonista della Ekberg ha scritto pagine di storia del cinema. Non poteva che essere lei, con la sua classe infinita e la sua eleganza senza tempo, a rinverdire tali fasti.

Il pubblico di Instagram, naturalmente, la acclama, più che mai. Il dettaglio in primo piano della vertiginosa scollatura, del resto, contribuisce, come al solito, ad accendere la fantasia.

