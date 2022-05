Passata di pomodoro: al supermercato compra questa, è la più buona e conveniente. La classifica nazionale

Quale polpa di pomodoro acquistare al supermercato? Non l’avresti mai detto ma la più buona e conveniente è proprio lei…

Il pomodoro, in tutte le sue forme, è molto usato in Italia. Grazie a questo frutto è possibile preparare ottime pietanze, dalle più semplici alle più complesse, il pomodoro è il re della cucina. Diversi anni fa, i nostri avi, erano soliti preparare le conserve in casa, queste variavano di contenuto ed immancabili erano anche i pomodori sotto forma di passato, pezzetone, pelati, polpa e chi più ne ha più ne metta.

Purtroppo o per fortuna i tempi sono cambiati e milioni di famiglie italiane hanno perso questa tradizione tramandata di generazione in generazione. Per rendere la vita più semplice si fa presto ad acquistare qualsiasi prodotto si voglia al supermercato, per questo motivo, vogliamo indirizzarti verso la passata di pomodoro più buona e conveniente.

E’ questa la passata di pomodoro che fa per te

La classifica che vogliamo mostrarti oggi è stata stilata da Altroconsumo, che ha condotto un’indagine capillare su più fronti. Innanzitutto è stato tenuto conto degli ingredienti presenti all’interno della passata di pomodoro, considerando il lotto, lo stabilimento ed altre informazioni utili a determinare il prodotto in questione.

Inoltre è stato tenuto conto da Altroconsumo anche la conservazione del prodotto ed il peso dello stesso. Da questo tipo di studio è stato scoperto che la miglior passata di pomodoro in rapporto qualità/prezzo è quella acquistabile da Esselunga.

A seguire troviamo: De Rica polpa italiana – De Cecco polpa a pezzettoni – Petti polpa di pomodoro finissima – Natura Toscana bio polpa di pomodoro – Carrefour Bio polpa di pomodoro – Alce Nero Polpa di Pomodoro Bio – Naturasì Polpa.

Secondo Altronconsumo è questa la classifica nazionale che indicizza la miglior polpa di pomodoro in rapporto al prezzo del prodotto ed alla stessa qualità. Come sempre vi invitiamo ad un acquisto consapevole, soprattutto in questo periodo dove si registra un tasso di inflazione alle stelle.