Anche quest’oggi, gli appassionati di Uomini e Donne hanno potuto assistere ad una scena assurda: protagonista indiscussa la bella tronista Veronica

Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione televisiva. Il programma più seguito della fascia pomeridiana si sta avviando alla conclusione, pur nel rammarico dei fan. A fare da coronamento all’edizione 2021/22 di “Uomini e Donne”, tuttavia, mancano ancora le tanto attese scelte di Luca Salatino e Veronica Rimondi.

Quest’ultima, nelle scorse settimane, ha visto la propria situazione complicarsi in maniera a dir poco evidente. Con entrambi i suoi corteggiatori prediletti, infatti, la bella ferrarese ha condiviso dei baci appassionati, che non hanno mancato di suscitare parecchie reazioni in studio. Andrea e Matteo, come è emerso chiaramente e in più di un’occasione, non si sopportano proprio.

Durante l’appuntamento di oggi, venerdì 20 maggio, i due pretendenti si sono trovati al centro studio per commentare le rispettive esterne con la Rimondi. Qualcosa, tuttavia, è parso frenare qualunque tipo di iniziativa da parte di Andrea. Veronica e Matteo, nel giro di un istante, sono rimasti coinvolti in una scenetta davvero assurda.

Uomini e Donne, Veronica protagonista di una scena assurda: “mi viene da vomitare”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Spettacolo”: Elisabetta Gregoraci, in un’esperienza travolgente. Visione irresistibile, i fan sono nel delirio – FOTO

Andrea e Matteo, unici due pretendenti alla corte di Veronica Rimondi, hanno dimostrato in più di una circostanza di non sopportarsi affatto. Le azioni della tronista, d’altra parte, non facilitano minimamente un’eventuale riappacificazione tra i corteggiatori. Solamente la scorsa puntata, infatti, la ferrarese ha condiviso dei baci con entrambi i giovani, a distanza di un giorno l’uno dall’altro.

La stessa scena si è ripetuta nel corso dell’appuntamento di oggi, venerdì 20 maggio, al punto tale che Andrea e Matteo, dopo aver appreso come fossero andate le cose, hanno immediatamente iniziato a punzecchiarsi. Il tutto è peggiorato nel momento in cui Maria De Filippi, interrompendoli, ha voluto comunicare al personal trainer una notizia riguardante la tronista e il veneziano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Arisa si lascia andare: dolcezze con il suo amore. Bacio passionale, fan senza fiato

“Matteo ha scritto una lettera per lei” ha annunciato la conduttrice, in attesa di una reazione da parte di Andrea. Reazione che non si è fatta certamente attendere da parte del rivale di Matteo, che ha cominciato a stuzzicarlo in merito a questa sua abitudine di mettere per iscritto i pensieri su Veronica.

“Le cose non le sai dire a voce? Abbiamo il nuovo Leopardi qui“: questo il rimprovero che Andrea, con tono saccente, ha indirizzato al veneziano. La Rimondi, tuttavia, è parsa reagire in maniera completamente diversa alla notizia.

La tronista ha infatti ascoltato con piacere le parole dedicatele da Matteo, in un misto di commozione e sgomento. In un attimo è parso chiaro a tutti – Andrea compreso – che la ferrarese avesse immensamente gradito la lettera del veneziano, che non ha mancato di ringraziare con trasporto. Da parte del pubblico del web, tuttavia, le reazioni alla scenetta sono state diametralmente opposte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alessia Marcuzzi ottiene il riconoscimento più importante: “Emozionata, felicissima e grata”. Ci scappa la lacrima – VIDEO

Gli utenti, attraverso i canali social di “Uomini e Donne”, non si sono trattenuti dal criticare Matteo, che hanno definito “smielato e noioso“. “Mi viene da vomitare“, “Andrea scappa!“: questi i commenti lasciati dai fan, che non hanno mancato di appoggiare in pieno il rivale del veneziano.