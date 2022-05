“Acqua e Sapone” com’è oggi la bellissima Natasha Hovey, la Sandy del film di Verdone – FOTO

Ve la ricordate con i capelli alle spalle e poco trucco, occhi impenetrabili ed un sorriso affabile. La trasformazione oggi è incredibile.

Per lei ‘Acqua e Sapone’ è stato il primo film di esordio in Italia, la pellicola che l’ha consacrata come una bellezza americana per eccellenza che poi ha avuto modo di mettersi in mostra anche in ‘Compagni di scuola’, ‘Bugie rosse’, ‘Demoni’ e ‘Il mondo dell’orrore’ e molto altro.

Accanto ad un altrettanto giovane Carlo Verdone, lei aveva appena 16 anni, occhi magnetici, labbra carnose e capelli alle spalle castani molto vaporosi come voleva la moda di allora.

Nel film era l’alunna Sandy di cui Verdone, nei panni di un improbabile Padre Spinetti, alla fine si innamora. Impossibile però non innamorarsi del suo sguardo gentile e le sue curve perfette. La carriera di Natasha Hovey però, nonostante i grandi successi cinematografici, si è interrotta abbastanza presto dedicandosi ad una vita meno mondana e riservata. Che fine ha fatto oggi l’attrice e com’è diventata?

Natasha Hovey oggi, com’è diventata dopo 39 anni?

PER VEDERE LA TRASFORMAZIONE DI NATASHA, VAI SU SUCCESSIVO