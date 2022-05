Ambra Angiolini. L’artista poliedrica è reduce da una serie di successi lavorativi, uno più prestigioso dell’altro. Novità importanti nella vita privata e non solo: tutto sta per cambiare

Sembra essere proprio vera la diceria secondo cui quando un aspetto della tua vita va irrimediabilmente male, l’altro, invece, va a gonfie vele.

Non esulano da questa legge non scritta anche i personaggi famosi. Tra di essi annoveriamo la poliedrica Ambra Angiolini. Il suo inizio anno non è certo stato dei migliori con la chiusura definitiva della love story con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, iniziata nel 2017, e dopo essere stata assurdamente canzonata per questo motivo sugli schermi del programma satirico “Striscia la Notizia”. Qualcosa, però, bolle in pentola.

Ambra Angiolini: un futuro scintillante è alle porte. Cosa sta per accadere

Da quando aveva appena quindici anni, Ambra Angiolini cavalca l’onda della popolarità e domina le scene dello show business da circa tre decadi. Il rischio di restare incastrata in determinati ruoli come accade spesso alle baby star era dietro l’angolo.

Non è stato così per lei che, sfruttando il suo talento poliedrico e impegnandosi con professionalità e studio, è riuscita a reinventare se stessa, trasformandosi in un’artista completa. Per questo motivo il pubblico la ama così tanto e continua a seguirla con interesse.

Attrice sia sul piccolo che sul grande schermo come a teatro, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante e scrittrice (ha pubblicato nel 2020 il libro dal titolo “InFame”, edito da Rizzoli).

A gennaio è uscito sul grande schermo il film “La notte più lunga dell’anno”. A marzo ha fatto parte del nel cast di voci italiane di “Red”, tra le più recenti opere d’animazione targate Disney. Ad aprile è stata la volta del rilascio della serie de “Le fate ignoranti”, tratto dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek del 2001.

É reduce dalla conduzione dell’evento tradizionale del concerto del Primo Maggio di cui tiene le redini dal 2018. E la musica continuerà a essere nel suo destino. Durante la prossima stagione televisiva, infatti, ricoprirà l’inedito ruolo di giudice di “X Factor” accompagnata da Fedez, Dargen D’Amico e Manuel Agnelli.

Le cose sembrano smuoversi anche sul fronte personale. Archiviata la storia con Allegri, sembra che ci sia un nuovo amore. Si tratta di Gianluca Roberto, originario di Roma che da qualche anno si è trasferito in Sardegna, a Olbia. Di poco più giovane della Angiolini, è un dirigente del Cipnes, Consorzio industriale del nordest dell’isola.

