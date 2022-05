“C’era traffico”, Ambra Angiolini si trasforma in una pilota esclusiva – FOTO

Ambra Angiolini spiazza i fan e si mostra in inedite vesti di pilota, l’attrice in viaggio verso un luogo incantato

Amatissima fin da ragazzina, da quando ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo con il botto, con verve irresistibile e inconfondibile e rimasta tale fino ai giorni nostri. Ancora adolescente, divenne il volto principe di ‘Non è la Rai‘, conquistando milioni di italiani: Ambra Angiolini è un volto iconico della tv e non solo.

Le successive esperienze di conduzione televisiva e radiofonica l’hanno consacrata, in età adulta è diventata poi una affermata attrice, con svariate interpretazioni di rilievo. Classe, eleganza e stile che non passano mai inosservati e che le hanno sempre fruttato grandi complimenti dagli ammiratori.

Ambra è seguitissima anche sui social, arrivando quasi a un milione di followers su Instagram. Il sostegno dei fan è sempre presente, anche nei momenti difficili, come lo sono stati quello della separazione dallo storico compagno Francesco Renga o quello del più recente addio a Massimiliano Allegri.

Ambra ha comunque ritrovato il sorriso e di recente appare davvero in forma, anche sul suo profilo sul web. Ed eccola, in un sabato del tutto particolare e in una veste ancora più inedita.

Ambra Angiolini, un sabato speciale: il sorriso dice tutto

Ambra si fa immortalare infatti in elicottero. Un mezzo di trasporto piuttosto inconsueto, con l’attrice che scherza, ‘”C’era traffico“: ma c’è un motivo per cui lo sta utilizzando.

Già da alcuni giorni, infatti, Ambra si trova sull’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, per le riprese della nuova serie in cui è impegnata. Sarà una serie che vedrà protagonista la Protezione Civile, e il suo impegno per la salvaguardia delle vite umane e dell’ambiente. Alla regia, Marco Pontecorvo, che viene anche taggato da Ambra nello scatto.

Le riprese proseguiranno per tutto il mese di maggio. C’è grande curiosità e attesa per questo nuovo lavoro di Ambra, l’attrice 44enne sembra pronta a dare il meglio.

