Arriva una notizia entusiasmante per quanto riguarda la famosa catena di supermercati. Ecco di cosa si tratta…

Famila è una catena di supermercati presente in tutta Italia dal 1984. Si tratta di un marchio nato in Germania e che ha anche i negozi più grandi, chiamati Famila Superstore e IperFamila.

Il primo ipermercato ha aperto in Italia 38 anni fa, precisamente a Bolzano, poi ha seguito l’apertura a Vicenza nel 1993. Ad oggi si contano ben 11 ipermercati con questa insegna.

Le regioni che hanno almeno un supermercato Famila sul territorio sono: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Valle D’Aosta, Sicilia e Veneto. Ancora assente, dunque, nella Capitale.

Nella seconda parte del nostro articolo vi sveliamo una notizia sorprendente!

Famila allarga la ”famiglia”

Si tratta di un’insegna nazionale di Selex Gruppo Commerciale. Nel 2020 ha avuto una crescita record con +9,3% e 2,2 milioni di euro di fatturato.

La crescita del marchio Famila è garantita da innovazione e grande varietà di format. Il risultato ottenuto due anni fa è il migliore dell’ultimo decennio.

Famila, per tutti i suoi clienti offre anche una tessera fedeltà che permette di cumulare punti per ogni euro speso. La tessera è totalmente gratuita e offre vantaggi e premi per i possessori che hanno raggiunto la soglia. I marchi associati sono Amico Blu, Maggiore, Chili, Avis, Vision Ottica e Grimaldi Lines.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Nuova allerta alimentare, biscotti e gallette di quel noto marchio ritirati dagli scaffali

Ma l’ultima notizia che sta facendo il giro del web riguarda le nuove assunzioni. Infatti il Gruppo Famila si allarga e ha annunciato che sta assumendo personale in tutta Italia, sia negli undici supermercati presenti sul territorio italiano, sia presso la Sede Centrale.

Le sedi amministrative di Famila presenti in Italia, si trovano a Cesena, a Belfiore in provincia di Verona, a Dueville in provincia di Vicenza, a Città di Castello a Perugia e infine a Trani in Puglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Allarme truffa supermercati. MD Spa costretto a intervenire: “Attenzione ai falsi”

Per inviare le candidature basterà collegarsi al sito Famila e andare nella sezione ”Lavora con noi”.