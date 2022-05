“E nel bidet cosa c’è?” Federica Pellegrini e il selfie in slip bianchi davanti allo specchio: la FOTO che tutti vorrebbero…

Federica Pellegrini e il selfie in slip bianchi davanti allo specchio: la fotografia al limite del proibito ha sconvolto i fans.

Federica Pellegrini è un‘ex nuotatrice italiana: le sue imprese resteranno per sempre nelle menti degli italiani e i suoi successi hanno fatto sognare generazioni intere. Il finale di carriera è stato clamoroso: la nativa di Mirano ha partecipato lo scorso novembre ai campionati italiani invernali vincendo anche la medaglia d’oro negli amatissimi 200 stile libero.

La Pellegrini, a questo punto, continuerà a concentrarsi sulla sua carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo e non cesserà di condividere scatti entusiasmanti sui maggiori servizi di rete sociale. Sul suo profilo, c’è uno scatto che provocò veramente diversi mal di testa e cali di pressione: la classe 1988 mandò in tilt il web con un selfie travolgente.

Federica Pellegrini selfie in slip bianchi allo specchio: devastante

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Rita Dalla Chiesa, la straziante verità sulla separazione con Frizzi: c’entra lo storico conduttore

Qualche settimana fa, la splendida Federica Pellegrini decise di bloccare letteralmente il mondo del web con un selfie da capogiro. La storica nuotatrice, nell’immagine in questione, indossava slip completamente bianchi che coprivano veramente poco. Il suo stacco di coscia da paura, così in bella mostra, scatenò il delirio sul web. Come se non bastasse, la nativa di Mirano indossava anche una canotta da fantascienza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria De Filippi, le succede ogni minuto: la notizia che nessuno poteva immaginare

Bella e sorridente, la classe 1988 era incredibilmente in uno stato di forma eccezionale. Secondo quanto scritto in didascalia, la Pellegrini decise di condividere con i suoi followers uno dei suoi momenti più intimi: quello subito dopo aver fatto una doccia. E non a caso, la sua capigliatura era coperta dall’asciugamano. I fans più attenti notarono anche piuttosto velocemente un dettaglio sorprendente: alle spalle della veneta, e più precisamente nel bidet, c’era un particolarissimo mazzo di fiori. “Ma perché i fiori nel bidet?”, chiese con curiosità un utente visibilmente sorpreso non soltanto dal fisico della Pellegrini ma anche dalla cosa particolare.