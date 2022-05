Il Volo, Gianluca Ginoble cambia stile, la svolta fashionista però non piace a tutti: fan divisi – FOTO

Non solo i colleghi Pietro e Ignazio hanno cambiato il loro stile personale, anche il Dongiovanni del gruppo ha optato per una trasformazione totale.

Non hanno bisogno di presentazioni. I tre componenti del Il Volo non sono più i tre tenorini che timidamente hanno fatto il loro esordio sul palco di “Ti lascio una canzone” nel 2009.

Oggi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono amatissimi in tutto il mondo e anche la loro recente performance all’Eurovision Song Contest di Torino è stata un successone internazionale. Poco importava se Ginoble, positivo al Covid, si è esibito tramite un ologramma montato dalla regia per unire virtualmente i tre componenti e amici.

Una cosa però certo non è sfuggita al pubblico ammiratore del terzetto lirico. Ovvero il cambio look di Ginoble che ha davvero lasciato il segno e fatto molto parlare di sé. Ve lo siete persi?

Gianluca Ginoble irriconoscibile, cos’ha combinato?

Anche lui ha ceduto a un nuovo cambio look. Abbiamo visto Boschetto rimettersi in forma e perdere moltissimo peso, Piero Barone immortalato senza i suoi inconfondibili occhiali dalla montatura nera e la barba. Ora è la volta del Dongiovanni del gruppo che, forse anche spinto dal nuovo amore che ha trovato grazia alla sua Eleonora Venturini Storaro, ha letteralmente deciso di dare ai fan una nuova immagine più fresca di sé.

Addio alla barba appena accennata e ai capelli colti e rasati sui lati. Oggi il tenore si presenta con il viso pulito liscissimo ed i capelli a caschetto corto ondulato con ciuffi che gli cadono morbidamente sulla fronte.

Uno stile più moderno e sbarazzino, meno impostato, che ha esibito non solo durante l’Eurovision ma anche durante l’ultimo servizio fotografico per ‘Man in town’. Qui Gianluca si è mostrato con uno stile completamente diverso da quello con cui siamo abituati a vederlo. Abiti transgender firmati dallo stilista Alessandro Vigilante con profonde aperure sulla schiena e gioielli d’acciaio alle orecchie.

I fan si sono divisi, chi apprezza moltissimo il nuovo cambio di rotta e chi invece lo preferiva nelle vesti di latin lover curato e sempre impeccabile. Poco importa però dell’opinione del pubblico, probabilmente alla sua fashion design di moda la nuova versione piace eccome.

