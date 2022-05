Un momento che difficilmente scorderà: LDA celebra il primo traguardo in classifica FIMI con il suo album di debutto

Terminata l’esperienza nel talent di Amici, per LDA -nome d’arte di Luca D’Alessio- è arrivato il momento di raccogliere quanto seminato negli ultimi mesi. Lo fa attraverso l’omonimo album di debutto, pubblicato lo scorso 13 maggio, che approda ufficialmente in classifica FIMI.

Come ogni settimana è stata rilasciata la classifica degli album, dei singoli e dei vinili più venduti in Italia grazie ai dati raccolti da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). Tra lo sconvolgimento del podio dei dischi e la risalita di Mahmood e Blanco tra i singoli, ecco tutti i movimenti degli ultimi sette giorni.

LDA, la commozione: “Vi amo più della mia vita”. Il debutto dell’ex allievo di Amici in classifica FIMI

“Non so veramente come ringraziarvi, vi giuro“, con queste parole LDA ha condiviso con i fan l’enorme emozione provata in seguito alla pubblicazione della classifica FIMI. Il suo omonimo album è entrato direttamente sul podio, occupando la terza posizione tra i dischi più venduti negli ultimi sette giorni. “Vi amo più della mia vita“, ha poi confessato il giovane talento.

Al secondo posto scende invece Lazza con “Sirio“, dopo aver occupato la vetta per diverse settimane. In cima tra gli album più venduti questa settimana troviamo Gemitaiz con il nuovo progetto discografico “Eclissi“.

Movimento anche sul fronte del singoli sebbene rimanga ancorato alla prima posizione Rhove con “Shakerando“. Risalgono invece al secondo posto Mahmood e Blanco con “Brividi“, reduci dell’esibizione alla finale dell’Eurovision Song Contest. Entra sul podio anche Jovanotti con “I love you baby“, singolo realizzato insieme a Sixpm.

Sul podio dei vinili più venduti troviamo per la seconda settimana consecutiva Fabri Fibra con “Turbe giovanili” mentre Lazza con “Sirio” sale di ben nove posizioni occupando il secondo posto. A entrare in terza posizione sono Florence and The Machine con il nuovo progetto “Dance Fever“.

