“Sarà miracolosa” In vendita la proposta targata Lidl che tutti stavano aspettando: “Gente in coda per entrare…”

In tutti i supermercati della catena Lidl sarà in vendita a breve un prodotto che ha del miracoloso.

A discapito del manifesto rincaro dei prezzi su scala mondiale, anche sui prodotti dedicati alla beauty routine, la messa in commercio di una nuova crema viso a costi ultra contenuti ha subito attirato l’attenzione dei fedeli consumatori della catena europea di supermercati Lidl.

Lo store Made in Germany è infatti da sempre molto attento al rapporto qualità-prezzo dei prodotti immessi sul mercato per venire incontro alle esigenze di tutti i suoi acquirenti più affezionati.

Stando ad un’accurata ricerca spagnola dedicata all’analisi e recensione di prodotti di beauty su tutto il territorio europeo, la crema in questione (solamente presente nel mercato tedesco) è stata definita come “una delle migliori attualmente in circolazione“.

Per tal ragione, assieme ad altri prodotti affini della stessa linea, Lidl ha deciso di esportare in tutti i suoi rivenditori, compresa l’Italia, questa crema che ha da subito attirato l’attenzione di una schiera molto abbondante di consumatori, sorpresi dell’eccezionalità del prodotto e la competitività prezzo rispetto ad altre creme sul mercato.

Lidl sbaraglia la concorrenza, la miglior crema per rapporto qualità-prezzo è sua

Si tratta di un prodotto super quotato, in particolare dalle donne, datato 2022 e firmato direttamente come private label da Lidl stessa. Viene vendita come crema creata appositamente per prendersi cura di viso, corpo e capelli (tramite impacchi all’occorrenza).

La crema Cien è ora in vendita a soli 2,99 € e si appresta ad essere uno dei prodotti più acquistati dell’anno per effetti evidenti su viso e capelli con un risparmio altrettanto assicurato.

La crema viso si è difatti posizionata, non solo nella top ten dei migliori prodotti presi in considerazione dal gruppo Lidl. Si trova anche in prima posizione nelle novità di cosmesi a livello europeo sbaragliando la concorrenza rispetto a pari prodotti su scala prezzo nettamente superiore.

A fare la differenza sarebbero le sue alte proprietà idratanti e la sua diversificazione a seconda dell’utilizzo richiesto. Sono acquistabili in negozio entrambe le versioni ad alta protezione, giorno e notte antirughe, a seconda della necessità, sempre però tenendo conto dell’invecchiamento e della relativa formazione di vari inestetismi della pelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eurospin, la sconvolgente novità ha lasciato tutti senza parole: non potrete farne a meno

La sua texture è oltremodo leggera, e il suo asset basato sulla vitamina C, favorisce luminosità e attiva la micro circolazione sottocutanea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lidl, c’è lo sciopero senza precedenti: “La tragedia che ci ha sconvolto”

Un’ulteriore caratteristica da non sottovalutare, e che avrebbe ulteriormente attirato l’attenzione della clientela, è quella relativa all’aroma del prodotto. Recensito come “delicato e non fastidioso” per coloro che generalmente prediligono prodotti senza profumazione aggiunta. Non male vero? Non resta che provarla quindi.

L’INTERVISTA A RICCARDO FOGLI – IL VIDEO