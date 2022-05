Lidl, la novità è incredibile. I clienti non stanno più nella pelle: da oggi potete averle

Grazie a Lidl nulla è impossibile. La novità piace a tutti, grandi e piccini. Un momento simile non lo si viveva da tempo, quanta felicità per i numerosi clienti.

Il noto discount di origini tedesche ha voluto stupire i numerosi clienti con una novità molto gradita. Presente sul territorio da diversi anni, Lidl si è affermato in tutto il mondo, confermandosi il leader tra i leader nella grande distribuzione alimentare e non solo.

Presente con oltre 13.000 punti vendita, il noto discount ha sbaragliato la concorrenza con i suoi prezzi altamente competitivi e la qualità dei prodotti che supera ogni aspettativa. Da Lidl, oltre ad ogni tipo di genere alimentare, è possibile acquistare prodotti di vario genere utili sia in casa( elettrodomestici di vario genere) che fuori casa (attrezzi da giardino).

Lild ha voluto farlo ed ora la novità piace davvero a tutti

“Fai risplendere il tuo balcone con le meravigliose fantasie primaverili delle nostre #petunie: fanno sicuramente al vaso tuo!”, leggiamo sui canali social del noto discount. In questo mese di maggio, dedicato soprattutto ai fiori, da Lidl è possibile acquistare una bellissima petunia.

La petunia è una pianta molto colorata, è possibile coltivarla sia in vaso che in terra. La pianta in questione si sviluppa in cespugli molto grandi, le foglie sono di color verde ed i fiori colorati simili a campanelle, inoltre è molto profumata quindi adatta a tutti gli ambienti.

Questa specie di pianta non ha bisogno di molte cure, deve essere posizionata in una zona fresca e con un pò di luce, deve essere irrigata ogni settimana e concimata ogni 20 giorni. Per nutrire la petunia sono necessari ingredienti naturali, un mix di zucchero e cannella sarà perfetto per dare forza alla pianta e tenere lontani i parassiti.

Anche questa volta Lidl ha voluto sorprendere i clienti, il giardinaggio è molto apprezzato in Italia e soprattutto nella bella stagione sarà piacevole prendersi cura della petunia.