Una sostituzione necessaria quella che i Maneskin si sono trovati a fare poco prima dell’ospitata nello show americano a causa di un inconveniente che ha visto protagonista Victoria De Angelis

I Maneskin hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo imprevisto causato da un membro della band. Dopo l’infortunio di Damiano David che ha comportato una modifica alla performance messa in scena all’Eurovision Song Contest, ora è toccato a Victoria De Angelis.

La band italiana si trova attualmente a New York City, impegnata nella promozione del nuovo singolo “Supermodel“, cantato per la prima volta live proprio sul palco del PalaOlimpico di Torino. Tra gli impegni in programma c’era anche la partecipazione al “The Tonight Show” di Jimmy Fallon dove per l’esibizione del brano i Maneskin si sono trovati costretti a sostituire la bassista.

Cosa è accaduto a Victoria De Angelis e chi ha preso il suo posto

A poche ore dall’ospitata che avrebbe visto i Maneskin tornare negli studio del noto show americano per la seconda volta nella loro carriera, è stato comunicato che Victoria De Angelis non avrebbe potuto prenderne parte. A causa di un problema di salute la bassista è stata costretta al riposo ma la band italiana non ha tuttavia annullato l’esibizione.

Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono ugualmente saliti sul palco per regalare al pubblico americano la prima live televisiva del singolo “Supermodel“. Nonostante l’assenza di De Angelis i tre artisti sono stati accompagnati da un bassista. È stato proprio il padrone di casa Jimmy Fallon a indossare abiti e parrucca bionda e a sostituire la quarta componente dei Maneskin.

Nonostante l’imprevisto la band ha portato a termine l’ospitata, divertendosi e scatenandosi sul palco insieme al conduttore americano. Nel frattempo i fan non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi per Victoria che tuttavia, a detta dei suoi compagni, sembra si stia riprendendo dal problema di salute che l’ha colpita.

I Maneskin torneranno quindi al completo per i prossimi impegni promozionali che li vedranno protagonisti nelle settimane a venire.

