Romina Power senza filtri su Albano: “Ecco com’è stata la prima volta…”

Romina Power torna a far parlare di sé rivelando particolari inaspettati della sua relazione con Albano. Scopriamo di cosa si tratta

Quella composta da Romina Power ed Albano Carrisi è stata una delle coppie più amate in assoluto nel mondo della musica e dello spettacolo in generale. La loro storia d’amore ha fatto sognare intere generazioni di fan che non si sono poi mai davvero rassegnati alla rottura tra i due.

Romina Power e Albano si sono conosciuti nell’ormai lontano 1967, durante le riprese del film ‘Nel sole‘. Da lì è nato un grande amore che li ha portati fino alle nozze, avvenute nel 1970, da cui sono successivamente nati i loro quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Jolanda. Nel 1993, come tutti già sapranno, Ylenia scomparve nel nulla e da allora non si è mai più saputo nulla di lei. Da quel tragico evento la stabilità della coppia iniziò a vacillare sempre di più, fino al 1999, quando i due decisero di comune accordo di separarsi.

Romina Power e la rivelazione inaspettata su Albano

Nonostante siano ormai passati molti anni dalla loro rottura, la storia tra Romina e Albano continua sempre a suscitare grande interesse e curiosità. A tornare a parlarne questa volta è stata proprio l’attrice e cantante Romina che, ospite della trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, si è lasciata andare ad un racconto dettagliato di tanti retroscena esclusivi riguardanti la sua storia con il cantante pugliese.

In particolare Romina Power si è voluta soffermare sul racconto del primo incontro con la famiglia di lui. Romina ha raccontato di essere rimasta molto colpita durante quel primo incontro, dalla gentilezza e dal candore della madre di Albano, Jolanda. Tra le due donne si instaurò subito un forte legame che continuò negli anni, anche dopo la separazione della coppia. Ancora oggi, dopo la sua morte avvenuta nel 2019, Romina prova un grande affetto per la suocera e tiene molto al suo ricordo.

