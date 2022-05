Royal family, William e Kate sul red carpet: un dettaglio ha spiazzato il web

Kate Middleton e il principe William hanno partecipato alla premiere di Top Gun:Maverick, ecco i look che hanno sfoggiato

Sono stati loro i protagonisti dell’evento più glamour dell’anno, Kate Middleton e il principe William sono stati gli ospiti della premiere di Top Gun: Maverick. I loro look hanno fatto discutere visto che non sono passati inosservati.

In particolare il principe William che ha indossato un accessorio particolare che ha lasciato il segno. Scopriamo insieme tutti i dettagli della coppia più amata dagli italiani e non solo.

William e Kate, l’outfit per il red carpet è strepitoso

Eleganti e fini, così si sono presentati sul Red Carpet inglese. Lui con un completo strepitoso e un paio di pantofole di velluto nero ricamate con jet da combattimento. Il motivo? E’ probabile che il principe abbia voluto omaggiare il film e questa è stata una scelta non casuale, visto che tutti da ore ne stanno parlando.

Ma la vera protagonista della serata è stata lei: Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge ha attirato l’attenzione dei presenti con la sua bellezza e l’outfit scelto per l’evento.

Indossava un abito a colonna con fascia bianca con le spalle scoperte. Un paio di orecchini di diamanti hanno dato un tocco in più alla principessa.

Kate Middleton per l’ennesima volta ha mostrato la sua semplicità e naturalezza che da sempre la contraddistinguono e la rendono unica e inimitabile. Nel corso della serata non ha esitato ad interagire con gli altri ospiti e in particolare con l’attrice Jennifer Connelly, co-protagonista del film.

Insomma, la coppia reale ha attirato l’attenzione dei presenti e dei fan che non hanno perso occasione di seguire i coniugi e supportarli in uno degli eventi più in dell’anno. Ciliegina sulla torta? Il fascino di Tom Cruise, accompagnato per mano dalla duchessa di Cambridge. I due hanno sceso insieme le scale, lasciando tutti a bocca aperta.