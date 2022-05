Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. La celebre coppia è unita da oltre vent’anni. Sempre attenti a custodire la loro privacy, vivono abbastanza defilati dal jet set. Hanno preso una decisione inaspettata

Uno dei giochi televisivi più deliziosi che ha intrattenuto il pubblico di Canale 5 agli inizi degli anni duemila è stato “Passaparola”. La conduzione era affidata al simpatico Gerry Scotti che, da sempre, riesce a catturare l’attenzionze delle masse.

Ad affiancarlo durante il suo lavoro c’era una schiera di giovani e bellissime vallette denominate Letterine. Ebbene, quel ruolo ha rappresentato un trampolino di lancio per alcune di esse, divenute poi prime donne dello spettacolo italiano. Impossibile, ad esempio, non citare Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Quest’ultima aveva precedentemente partecipato al concorso di “Miss Italia” ma è stato lo show di Canale 5 a portarle fortuna, sia in ambito lavorativo che personale.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, una coppia sulla cresta dell’onda

Nel dietro le quinte degli studi televisivi il destino di Silvia Toffanin ha incrociato quello di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset.

Dal 2002 non si sono più lasciati. Sono una coppia solidissima da circa vent’anni. La loro unione è stata inoltre suggellata dalla nascita di due bambini: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno scelto di non unirsi in matrimonio (non ancora almeno) e sono sempre stati attenti a tutelare la loro privacy. Nonostante entrambi lavorino a Cologno Monzese, nella sede di Mediaset, vivono a Castello di Paraggi, residenza storica a strapiombo sul mare che si trova a Portofino, sulla Riviera Ligure. Ottimo stratagemma per tenere a debita distanza curiosi e paparazzi.

La coppia ultimamente si è defilata anche dagli impegni di famiglia. Sono stati assenti dalla celebrazione del matrimonio “simbolico” del padre di lui, l’ex premier Silvio Berlusconi, con la 32enne deputata di Forza Italia Marta Fascina (avvenuto il 19 marzo).

A quanto pare, sabato 14 maggio, avrebbero mancato anche il battesimo di Emanuele Silvio, primogenito di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Il sacramento è stato celebrato nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio.

Assente anche Marina Berlusconi. Hanno presenziato, invece, entrambi i nonni da parte di padre del bambino, Silvio Berlusconi e l’ex moglie Veronica Lario.

