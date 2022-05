Un ragazzo di 18 anni è morto ieri pomeriggio a Casine di Ostra (Ancona) dopo essere finito fuori strada mentre era in sella alla sua moto. Inutili i soccorsi.

Ancona, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto ragazzo di soli 18 anni

Un terribile incidente in moto è costato la vita ad un ragazzo nel primo pomeriggio di ieri, sabato 21 maggio, a Casine, piccola frazione del comune di Ostra, in provincia di Ancona. A perdere la vita Luca Bergamaschi, 18enne residente a Senigallia con la famiglia.

Luca, riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, stava facendo un giro in moto insieme al padre ed altri amici. Mentre percorreva via dell’Industria, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo della sua Beta 300 che finendo fuori dalla sede stradale lo ha sbalzato dalla sella. Un impatto molto violento che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Il gruppo, che ha assistito al drammatico incidente, ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118, tra cui l’eliambulanza per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto praticamente sul colpo.

Intervenuta anche la Polizia Locale che ha provveduto agli accertamenti ed ora sta cercando di chiarire la dinamica e le cause del sinistro. Dai primi riscontri, scrive la redazione de Il Corriere Adriatico, non risulterebbe coinvolto nessun altro veicolo: si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma.