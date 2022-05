Antonino Cannavacciuolo, la dedica speciale ha commosso i suoi milioni di fan: lo chef più amato d’Italia si è rivolto proprio a loro

Tra i giudici che, nel corso di ben 11 edizioni, hanno calcato il palcoscenico di “MasterChef”, il più apprezzato è sicuramente lo chef partenopeo Antonino Cannavacciuolo. Il nativo di Vico Equense, attivo nel settore della ristorazione, è riuscito ad aggiudicarsi ben 5 stelle Michelin.

Parallelamente, Antonino ha anche avviato una vera e propria carriera televisiva, che lo ha portato rapidamente a spopolare e a divenire uno dei personaggi più seguiti del web. Nonostante lo chef, attraverso i canali social, tenda prevalentemente a sponsorizzare il proprio lavoro, non è stato così per una delle sue ultime pubblicazioni.

Cannavacciuolo, infatti, ha voluto postare una dedica pubblica a qualcuno che occupa un posto speciale nel suo cuore. Le parole del giudice di “MasterChef”, come da previsione, non hanno mancato di colpire profondamente i suoi milioni di followers.

Antonino Cannavacciuolo commuove il popolo del web: “il legame con loro è indescrivibile”

Numerosissimi sono i successi che Antonino Cannavacciuolo ha conseguito nel corso della sua brillante carriera. Oltre ad essere il giudice più seguito ed apprezzato di “MasterChef”, lo chef partenopeo ha preso parte a svariate trasmissioni televisive a tema culinario, dove non ha mancato di dimostrare tutte le proprie capacità.

La grandezza del cuoco da 5 stelle Michelin, in realtà, risiede proprio nel suo inossidabile legame con la famiglia, sempre pronta a sostenerlo nel momento del bisogno. Proprio l’8 maggio scorso, in occasione della festa della mamma, il giudice di “MasterChef” ha voluto postare una dedica dolcissima alla donna più importante della sua vita.

“Non ci sono parole per descrivere il legame unico che ci unisce a loro” ha esordito Antonino, per poi focalizzarsi su colei che era il vero fulcro del post in questione. “Tantissimi auguri a tutte le Mamme” ha chiosato Cannavacciuolo, che ha indirizzato queste commoventi parole proprio alla moglie Cinzia Primatesta.

I followers, di fronte a questa rarissima e toccante manifestazione d’amore, non hanno potuto far a meno di complimentarsi con lo chef. Tutti, a quanto sembra, sono rimasti colpiti dalla sua totale devozione alla famiglia.

