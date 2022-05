Domenica In, a Mara Venier scappa la parolaccia in diretta: è tutta colpa dell’ospite

Domenica In, a Mara Venier scappa una parolaccia proprio nel corso della diretta: tutta colpa dell’ospite in studio!

Si sta avviando alla conclusione anche l’edizione 2022 di “Domenica In”, che come di consueto ha potuto contare sulla conduzione dell’impeccabile Mara Venier. La presentatrice, che nel corso di questa annata televisiva ha avuto l’opportunità di ospitare moltissimi personaggi dello spettacolo, non si è smentita neanche quest’oggi, domenica 22 maggio.

Il primo intervistato della puntata, con grande sorpresa da parte del pubblico, è stato l’imprenditore Gianluca Vacchi, che negli ultimi anni si è imposto – grazie ai social media – come una vera e propria star del web.

Nato a Bologna nel 1967, il 55enne dirige l’impresa familiare fondata dal padre negli anni Sessanta. La società, specializzata nel confezionamento di una serie di articoli, garantisce a Vacchi guadagni a dir poco stellari. Parallelamente, l’imprenditore porta avanti anche la carriera di deejay, da sempre sua grande passione.

Ospite di “Domenica In”, Vacchi si è mostrato a Mara Venier e a tutto il pubblico italiano in una veste inedita, che non ha mancato di sorprendere persino la conduttrice. Ad un certo punto, sotto lo sguardo attonito del pubblico, la padrona di casa si è lasciata scappare un’osservazione di troppo…

Domenica In, a Mara Venier scappa la parolaccia in diretta: tutta colpa di Gianluca Vacchi…

L’ingresso di Gianluca Vacchi all’interno dello studio di “Domenica In” non ha affatto deluso le aspettative. L’imprenditore è entrato accompagnato dalle note di una canzone, al cui balletto si è unita persino la conduttrice in persona.

Dopo averlo fatto accomodare al centro studio, Mara Venier ha iniziato a raccontare al pubblico una storia che, a tutti gli effetti, aveva davvero dell’incredibile. La padrona di casa, che solitamente non contatta mai i suoi ospiti prima delle interviste, si è trovata a dover fare un’eccezione.

“Ti avevo visto una sola volta, mi sono sentita di telefonarti prima che tu venissi qui” ha esordito Mara, per poi spiegare con maggior chiarezza quello che, a primo impatto, l’aveva turbata rispetto all’incontro con Gianluca. Gli spettatori, nell’apprenderlo, sono rimasti senza parole.

“Non riuscivo a capire chi fossi perché sui social tu dai un’immagine particolare” ha proseguito la Venier, per poi lasciarsi andare ad un’esternazione che ha ammutolito lo stesso Gianluca. “A chi non ti conosce, ammettiamolo, tu stai un po’ sulle paxxe“: questo il resoconto della Venier, che ha fatto scoppiare a ridere l’ospite.

La padrona di casa, ovviamente, stava facendo riferimento ai canali social dell’imprenditore, nell’ambito dei quali quest’ultimo è noto soprattutto per l’ostentazione della propria ricchezza. La Venier, tuttavia, ha voluto immediatamente chiarire il messaggio che sarebbe potuto arrivare al pubblico a casa.

“Ho scoperto che non sei affatto così, mi hai commossa” ha confessato con sincerità la conduttrice, mentre Vacchi la ringraziava per la sua franchezza. Non poteva mancare, dal canto suo, una giustificazione rispetto al comportamento tenuto sui social.

“Queste piattaforme sono una forma di svago, quello che faccio vedere è coerente” ha spiegato Gianluca, trovando la piena comprensione della conduttrice e del pubblico di Rai 1.

