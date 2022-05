Elena Santarelli ha fatto impazzire i suoi followers con un’immagine stupefacente: la conduttrice è in spiaggia con un bikini strabiliante.

Elena Santarelli è una delle conduttrici più belle dell’intero panorama italiano. La nativa di Valletta esordì nel mondo dello spettacolo diventando valletta per il programma targato Rai ‘L’Eredità’. Passata poi allo show ‘Stadio Sprint’, prese parte alla terza edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ raggiungendo le semifinali.

Dopo l’esperienza nel reality show, la classe 1981 ha realizzato alcuni calendari sexy ed è diventata via via una presenza fissa della nostra tv. Elena è seguitissima sui social network e sul solo Instagram vanta 1,8 milioni di followers. Quest’oggi, la splendida conduttrice ha pubblicato una fotografia meravigliosa in cui è in spiaggia. Il bikini da lei indossato è un qualcosa di unico: il décolleté è in bella mostra.

Elena Santarelli, bikini sensazionale: décolleté in primissimo piano

Elena, nel pomeriggio, ha pubblicato una fotografia disarmante sul suo profilo di Instagram. Complice il caldo di questo mese di maggio con temperature record, anche la nativa di Latina ha optato per una giornata di relax al mare. Per il primo bagno della stagione, la Santarelli ha optato per un bikini sensazionale che mette in risalto il suo straordinario fisico.

Il décolleté, ad esempio, è quasi totalmente scoperto: la visione del suo davanzale è un qualcosa di celestiale. Anche l’addome è totalmente scoperto, mentre gli shorts sono minuscoli e coprono poco e niente. Elena è andata in uno dei lidi più conosciuti del litorale romano: tra i commenti, c’è qualcuno che svela di esserci andato il giorno prima e di avere quindi il rimorso di non averla incontrata. “Sexy e affascinante”, “Che gno**a al mare”, “Se il sole bacia le belle, oggi è tutto per te”, “C’è poco da dire, bellissima come sempre”: questi sono soltanto alcuni dei tantissimi commenti apparsi sotto al magnifico post.