“Ci vuoi far morire”, Elisabetta Gregoraci in bikini lascia senza fiato. L’occhio cade sul décolleté incontenibile – FOTO

Elisabetta Gregoraci in bikini lascia senza fiato: le pose della showgirl riescono a valorizzare il clamoroso décolleté

È ufficialmente iniziata la stagione del mare e degli scatti in costume per tutte le bellezze italiane. Elisabetta Gregoraci, showgirl e modella da circa 2 milioni di followers, non ha resistito ed ha ceduto anche lei alle prime foto in bikini.

L’ex moglie di Flavio Briatore, 42 anni lo scorso 8 febbraio, si mostra sempre più bella e sensuale ogni giorno che passa. Fisico slanciato, gambe toniche e addome scolpito, la mamma di Nathan Falco è un vero e proprio spettacolo agli occhi dei suoi migliaia di fan.

Essendo ormai sbocciata l’estate, l’ex gieffina ha pensato bene di sfoggiare il proprio fisico impeccabile attraverso una coppia di scatti in bikini, il secondo dei quali non mancherà di lasciarvi senza parole. Ripresa dal basso, la Gregoraci viene esaltata in tutte le sue curve.

Elisabetta Gregoraci in bikini lascia senza fiato. L’occhio cade sul décolleté incontenibile…

Per vedere la FOTO in bikini di Elisabetta Gregoraci, vai su Successivo