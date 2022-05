Flavio Insinna, un piede fuori da “L’Eredità”. Quello che è accaduto ieri potrebbe fargli cambiare idea

Flavio Insinna. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 21 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 21 Maggio, è stato trasmesso su Rai Uno il game show “L’Eredità – Una sera insieme”, condotto da Flavio Insinna e con sette concorrenti speciali che giocheranno per un premio da devolvere in beneficenza: Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi. Rai Due ha proposto un episodio della serie tv “F.B.I.” (Stagione 4 – Episodio 17 dal titolo “La storia di una notte”). Su Rai Tre è andato in onda il programma di approfondimento “Sapiens Un solo pianeta“ condotto da Mario Tozzi.

La simpatia dilagante di Ficarra e Picone è stata di scena su Canale 5 con il film commedia del 2017 dal titolo “L’ora legale”. Su Italia 1 continua la divertentissima saga d’animazione “L’Era Glaciale 5 – In rotta di collisione” (2016). Rete Quattro ha proposto il film cult del 1979 “Io sto con gli ippopotami” con i mitici Bud Spencer e Terence Hill.

Flavio Insinna. Ascolti tv di giorno 21 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Ottimo risultato per Flavio Insinna e la versione serale del suo quiz show “L’Eredità”. La versione vip raccoglie davanti agli schermi 2.778.000 spettatori pari al 20% di share. Primo posto negli ascolti di sabato 21 Maggio 2022. Si vocifera che il presentatore lascerà presto il programma. Chissà se questi dati potranno fargli cambiare idea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

Al secondo posto e con poco distacco troviamo il film “L’Ora legale” dello strepitoso duo comico Ficarra e Picone. Sono stati 2.030.000 spettatori pari al 12.9% di share a godersi lo spettacolo su Canale 5.

Scopriamo gli altri dati:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Rita Dalla Chiesa, la straziante verità sulla separazione con Frizzi: c’entra lo storico conduttore

Italia 1: “L’Era Glaciale 5 – In rotta di collisione” – 897.000 spettatori con il 5.5% di share.

Rai Due: “F.B.I.” (Stagione 4 – Episodio 17 dal titolo “La storia di una notte”) – 1.087.000 spettatori con il 6.4% di share.

Rai Tre: “Sapiens Un solo pianeta“ – 824.000 spettatori pari a uno share del 5.6%.

Rete Quattro: “Io sto con gli ippopotami” – 861.000 spettatori con il 5.6% di share.

La7: “Il giovane Hitler” – 429.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Nove: “Navalny – Sfida a Putin” – 220.000 spettatori e l’1.4% di share.

TV8: “Radio Italia Live – Il concerto” – 598.000 spettatori con il 4% di share.

INTERVISTA RICCARDO FOGLI , IL VIDEO