“Ti trovo in ogni opera d’Arte”, Annalisa sfodera la parte più bella. La FOTO a New York

La sensualissima cantante ha pubblicato un duetto di scatti che ha lasciato senza parole i suoi fans. Quanta bellezza!

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, è una delle voci più belle del panorama musicale italiano.

La cantante ha riscosso il suo successo dopo il talent show ”Amici di Maria De Filippi” al quale ha preso parte nel 2011. Non ha vinto il programma ma ha fatto suo il Premio della Critica e dopo quell’esperienza ha iniziato a scalare le vette delle classifiche musicali italiane.

Ha preso più volte parte al Festival di Sanremo: nel 2013, nel 2015, nel 2016, nel 2018 e nel 2021.

Diversi sono stati i premi e riconoscimenti ottenuti in ambito musicale, ma non solo. Non molti sanno, infatti che Annalisa è anche laureata in Chimica presso l’Università degli studi di Torino con la votazione di 96 su 110.

La bellezza è a New York City

In questo ultimo post la splendida Annalisa ha messo in mostra tutto il suo fascino e la sua sensualità. La rossa di Savona è un vero schianto e i followers non riescono a resistere a quella bellezza estrema tipica della ragazza della porta accanto.

Anche acqua e sapone resta sempre una delle più belle.

In questo post ha condiviso due scatti nei quali sfoggia un outfit total black, fissa l’obiettivo con uno sguardo suadente che stende tutti.

Bellezza mozzafiato esaltata dalla serie di like e commenti ricevuti dal suo 1,7 milione di followers.

“Che gambe!”, “Ti trovo un’opera d’arte”, “Stupenda in versione newyorkese”, sono solo alcuni dei commenti rilasciati sotto al suo ultimo post.

La cantante si trova a New York City, che stia facendo un viaggio di piacere o sia all’opera per un nuovo lavoro non è dato saperlo. Ma i fans non si trattengono e la inondano di domande mirate per scoprire che progetti ha in serbo la loro beniamina.