Mai come ora “sul piede di guerra” Claudia Napolitano sceglie di osare svelando il dettaglio infuocato. Lo scatto offre un risultato che stordisce.

Una promessa che “non è da tutti“. E’ questo l’incipit, per la sorprendente attrice d’origini partenopee, in una domenica di fine maggio “che colpisce al cuore“. Claudia Napolitano, grazie alla pubblicazione in rete delle sue ultime accattivanti pose, si accinge a promettere ai suoi fan un risultato più che meritevole di una fiammante standing ovation.

La nata per un soffio sotto il segno dell’Ariete, classe 1999, ha firmato il suo esordio nel mondo dello spettacolo attraverso la danza e l’arte della recitazione. Dopo il suo approdo sul piccolo schermo, con la partecipazione al cast della terza stagione di “Che Dio ci aiuti“, della nota serie televisiva sul primo canale Rai, è entrata indissolubilmente a contatto con i The Jackal. Nel 2020, reduce dal “Festival di Sanremo” grazie alla sua performance nel video di “Un’altra Luce“, si affaccia con successo anche nell’universo cinematografico.

“Se guardi bene…” Claudia Napolitano osa in FOTO: il sex-appeal che stordisce

