Sembra tutto risolto tra Fedez e J-Ax perchè i due, dopo 4 anni di lontananza, sembrano tornati d’amore e d’accordo. Le foto spiegano il perchè.

Ci hanno messo un po’ di giorni a svelare qualcosa di inedito anche se i fan e i followers erano già preparati. Fedez e J-Ax si mostrano in pubblico e lo fanno tramite un post su Instagram che ha ricevuto più di un milione e mezzo di like. Un abbraccio li vede sorridenti e felici sul terrazzo panoramico dell’appartamento di Fedez, nel cuore di Milano. Ma le descrizioni in foto svelano anche di più.

Sono cresciuti, prima del litigio insieme e ora “con un po’ di capelli bianchi più” come si legge sul post, i due cantanti sembrano aver fatto pace, senza rancori e senza filtri. Una scena che si fa a tratti familiare e commuovente. “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”, hanno postato i due nel collab di Instagram.

J-Ax e Fedez di nuovo insieme? Cosa svelano i particolari delle foto postate dai due musicisti

Nelle foto anche la piccola Vittoria che sorride beatamente in braccio al papà a torso nudo. Qui, l’amico J-Ax la indica con la mano sinistra e fa una smorfia simpatica a chi scatta la fotografia. Fedez sembra godersi la situazione ricreatasi con il rapper idolo indiscusso degli anni ’90.

Dopo quattro anni di silenzio, ecco che Fedez e J-Ax annunciano quindi un qualcosa di inedito: “Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto”. L’iniziativa che sembra quindi benefica per la città di Milano sembra cogliere di sorpresa i fan e si attende la conferenza stampa in cui verrà illustrato il progetto.

