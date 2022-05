Un’ospite che nessuno poteva aspettarti, Chiara Ferragni tenta di reggere il confronto nel party di risonanza internazionale. La reazione dei presenti.

Assoluta protagonista per molti, ai nostri giorni, de “La Dolce Vita”: Chiara Ferragni ha scelto in queste ore di osare ancora di più e di sorprendere ancora una volta il suo entourage. L’ultima tappa azzardata dall’imprenditrice cremonese farà voltare il capo a tutti i presenti nella rinomata località.

Scambi romantici con il suo Fedez, acque cristalline alle sue spalle e un outfit che ha letteralmente sorpreso le corde di ciascuno dei presenti nella ridente città turistica. Ma, stavolta, in gioco ci sarebbe “molto di più“. In diretta da “posti nascosti” la trentacinquenne di fama mondiale sfida la sorte e decide di confrontarsi con altre celebrità appena approdate sul luogo dagli Stati Uniti. “Riuscirà a reggere il confronto?”

“Non sai che piacere vederti con…” Chiara Ferragni si imbuca al party: il confronto inatteso – FOTO

Dopo le nozze tenutesi a Santa Barbara in questi giorno, Chiara si stabilisce improvvisamente nel luogo in cui la modella Kourtney Kardashian e il ballerino Travis Barker festeggeranno in queste ore e in grande stile la loro acclamata unione.

“Il vestitino all’uncinetto“, indossato dall’imprenditrice e influencer, in total white e dai ricami in tonalità pastello, è senza dubbio il primo giro di boa verso un successo che potrebbe sembrare già assicurato.

“Non sai che piacere vederti con tutto questo crochet addosso“, commenterà difatti uno dei numerosi utenti accorsi a sostenere Chiara nella sua ultima, sempre dettagliata traversata in quel di Portofino.

Il confronto con i presenti sarà per l’influencer un’esperienza completamente immersa nel lusso made in Italy. Anche in quest’occasione, Chiara, ha scelto di soggiornare presso i meravigliosi portici e floreali giardini di A Belmond Hotel “rubando un po’ la scena” delle star sul posto e presentandosi inaspettatamente nella sua versione “pazzesca“.

Mentre, dunque, il terzo sfavillante matrimonio di Kourtney attira l’attenzione dei suoi fan in tutto il mondo, da una diretta tutta italiana, Chiara e Fedez si fanno portavoce di una “perfezione” stavolta raggiungibile. E che ha tutto il sapore di “una grande umanità“. A testimoniarlo moltissimi scatti apparsi in rete. Tra risa e abbracci al fianco di ciascuno dei loro ammiratori.