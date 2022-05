Pippa Middleton nel mirino: ruba la scena alla sorella Kate, mai vista così. Trasformazione clamorosa

Riflettori puntati su Pippa Middleton che ha così rubato la scena alla sorella Kate. Mai vista così, cosa sta succedendo.

Fascino intramontabile e portamento impeccabile. Alla stregua di Kate Middleton, anche sua sorella minore Pippa, 38 anni, ha catalizzato l’attenzione in molte occasioni con la sua bellezza e i suoi look.

Indimenticabili le sue curve messe in risalto da un abito stratosferico, firmato da Sarah Burton, indossato nell’ambito del matrimonio tra Kate e William: sono passati più di dieci anni dal matrimonio di sua sorella, ma il ricordo della sua incantevole apparizione è ancora vivo.

Da allora sono successe molte cose nella sua vita. Philippa Charlotte Middleton, conosciuta come Pippa, grande appassionata di moda, si è lanciata nel settore dell’organizzazione degli eventi, lavorando per l’azienda familiare Party Pieces. Inoltre ha pubblicato un suo libro incentrato sui consigli per organizzare eventi perfetti: “Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends”, il titolo del volume della sorella di Kate.

Ma la sua esistenza è stata rivoluzionata in particolare da un incontro speciale, a seguito del quale nulla è stato come prima.

Pippa Middleton: trasformazione senza precedenti, nessuno se lo aspettava

A trasformare la vita di Pippa Middleton è stato l’incontro con James Matthews. Trader e figlio di un famoso pilota di auto nonché proprietario di resort di lusso, i due si sono sposati nel 2017, dando poi alla luce i figli Grace e Arthur con cui vivono in una casa imponente situata a Londra, del valore pari a 22 milioni di dollari.

Da allora l’esistenza della 38enne si è trasformata, tanto che è stata pizzicata in molte occasioni in versione mamma.

Passeggino alla mano, struccata, è stata colta per le strade londinesi intenta in commissioni, mostrando il suo lato più domestico.

Nonostante il look minimal, molto diverso rispetto ai soliti patinati con cui si mostra, appare in splendida forma.

Grande sportiva, negli anni si è cimentata in competizioni a livello agonistico: dalla corsa, allo sci di fondo, al triathlon. Persino durante le gravidanze non ha rinunciata al movimento, dedicando a esercizi mirati tra yoga, pilates e ginnastica dolce.

