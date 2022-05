Rita Dalla Chiesa vittima di un reato ignobile: colpita nel momento di massima vulnerabilità

Rita Dalla Chiesa. La famosa giornalista e conduttrice televisiva ha subito un reato grave in un momento molto delicato e intimo della sua vita. Si è sfogata ardentemente su Twitter: cosa è successo

Malviventi e truffatori sono sempre in agguato nel tentativo di frodare le proprie vittime. Attendono con pazienza il momento di massima vulnerabilità, quando abbassiamo la guardia, siamo distratti e, quindi, più facilmente raggirabili.

Nessuno è escluso da queste dinamiche, nemmeno i personaggi famosi. Anzi, forse proprio per questo sono loro le “prede” più ambite perché, nell’immaginario collettivo, sono più ricchi e facoltosi. Oggetto di una rapina è stata la conduttrice televisiva e giornalista Rita Dalla Chiesa. Il gesto è aggravato dall’occasione delicata in cui è stato messo in atto. Lei stessa ha raccontato la vicenda tramite un post su Twitter.

Rita Dalla Chiesa rapinata in un momento delicato: la parole della conduttrice televisiva

Da quanto raccontato da Rita Dalla Chiesa, l’atto criminoso nei suoi confronti ha avuto luogo mentre si stava andando al cimitero, momento di massima intimità e raccoglimento.

Prima di recarsi sulla tomba della cognata ha deciso di renderle omaggio comprando per lei delle rose da lasciare sulla lapide. I luoghi dove riposano i nostri cari estinti sono spesso circondati da ambulanti che, per arrotondare, vendono fiori ai parenti che si recano in visita.

Anche Rita Dalla Chiesa ha voluto aiutare uno di questi improvvisati venditori. É stato così che è avvenuto il furto ai suoi danni. L’uomo, a quanto pare, le si è avvicinato con una scusa, quello di voler regalare una rosa anche a lei. In questo modo è riuscito ad appropinquarsi alla borsa e, con un gesto da maestro, le ha rubato il denaro.

Molti sono stati solidali con la conduttrice televisiva ma su Twitter si sono scatenati i commenti di chi le è andato contro: “Cara Rita sarebbe meglio comprare da negozianti in terribile crisi. Tra l’altro si eviterebbe di incentivare questi ‘mestieranti’ a vendere rubando!”, “Ma io dico acquistare da un fioraio che paga le tasse no? Perché alimentare il mercato degli abusivi?”.

“Ero seduta a prendere un caffè’, ed e’ passato uno di questi che vende le rose per strada…” – si è difesa Rita Dalla Chiesa – “Li ho sempre aiutati, e lui mi ha fregata. I commenti sono del tutto inutili. Non mi toccano”.

