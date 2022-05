Vi ricordate Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne? Dopo lo scandalo, nella sua vita è arrivata la gioia più grande

Impossibile dimenticare il percorso a dir poco travagliato che Sara Affi Fella portò avanti nello studio di “Uomini e Donne”. La giovane, dopo aver partecipato a “Temptation Island”, venne scelta da Maria De Filippi come tronista del celebre programma, ma l’esperienza della modella sul trono non si svolse come sperato dalla redazione.

La giovane, nata in provincia di Isernia, aveva infatti proseguito la sua relazione con l’ex Nicola Panico per tutta la durata della sua avventura televisiva. Un comportamento che venne alla luce solamente alcuni mesi dopo, e che non mancò di ferire profondamente la sua “finta scelta” Luigi Mastroianni.

Ma cosa è accaduto in questi ultimi quattro anni ad una delle troniste più controverse della trasmissione di Canale Cinque? La Affi Fella, solamente pochi giorni fa, ha condiviso una foto meravigliosa in cui si mostra con il pancione!

Sara Affi Fella, dopo lo scandalo arriva la gioia più grande: la FOTO con il pancione

Sono trascorsi ormai molti anni dall’epoca della sua avventura a “Uomini e Donne”. Sara Affi Fella, che commise diversi sbagli nei confronti della redazione di Maria De Filippi, non ha mancato di scontare le conseguenze dei suoi errori, venendo letteralmente linciata dai fan del programma.

A distanza di quattro anni, tuttavia, la vita della splendida campana pare essere completamente cambiata. Proprio la modella, mediante una Instagram story pubblicata negli scorsi giorni, ha voluto ricordare insieme ai followers uno dei momenti più belli del suo passato: quello della gestazione.

L’ex tronista, nel settembre 2020, è divenuta mamma del piccolo Tommaso, avuto dal nuovo compagno Francesco Fedato. Il bambino, come traspare dalle piattaforme social, è rapidamente diventata l’unica ragione di vita della Affi Fella, che non manca di esprimere pubblicamente il proprio affetto per lui.

Nella foto, risalente a due anni fa, una splendida Sara posa con il suo pancione per la gioia di migliaia di fan. Ormai, l’esperienza a “Uomini e Donne” sembra essere solo un lontano ricordo nel cuore della modella.

